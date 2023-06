Congo-Brazzaville: Concours de la langue chinoise - Grâce Rocleche Dibayilamani vainqueur de la huitième édition

La cérémonie de remise des prix des heureux gagnants de la compétition internationale de la langue et la culture chinoises "Chinese bridge" a eu lieu, le week-end dernier, à l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville.

Chaque année, l'Institut Confucius et le service culturel de l'ambassade de Chine sélectionnent des niveaux collège, lycée et l'université pour aller représenter le Congo à une grande compétition en Chine qui met aux prises près de 180 candidats par pays. Cette compétition, "Chinese bridge", est à sa huitième édition en ce qui concerne le Congo et la vingt-deuxième pour les étudiants et seizième pour les élèves au niveau mondial. Elle est organisée pour promouvoir la langue et la culture chinoises, ainsi que favoriser les échanges culturels entre la Chinre et d'autres pays.

Pour cette année "Chinese bridge" a mis en compétition, par catégorie, quarante étudiants, soixante-dix élèves et lycéens en provenance de Brazzaville et Pointe-Noire. "Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici à l'Institut Confucius à l'occasion de la cérémonie de remise des prix des heureux gagnants de la compétition internationale de la langue chinoise. Deux ont été récompensés au niveau collège et lycée et un au niveau universitaire. Tous les meilleurs ont obtenu des cadeaux. Le premier a obtenu un ordinateur portatif. Les heureux gagnants, dont un au niveau de l'université et un autre au niveau du lycée, iront en compétition internationale en Chine ", a informé le directeur congolais de l'Institut Confucius, Antoine Ngakosso.

A l'issue de la compétition, les candidats suivants ont reçu des prix : Grâce Rocleche Dibayilamani (1er prix), Darchela Chance Rodelia Malanda, Desvie Gloire Massouanda, Dianelvie Lucrech Bandera et Jean Baptiste Bassila (2e prix), Stanel Christ Ngassake Ongossaka, Belverole Tendresse Odzala, Gilardy Brel Bakala et God Tombet Moukouama (3e prix).

Antoine Ngakosso a indiqué que si ces deux dernières années les heureux gagnants de la sixième et septième éditions ne se sont pas rendus en Chine à cause du coronavirus, pour cette année, ils iront participer à la compétition en présentiel et non en virtuel. Enfin, le directeur congolais de l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi a rappelé que le challenge Chinèse est un concours national, mais vu que la langue chinoise n'est pas enseignée partout, le concours est limité à Brazzaville et Pointe-Noire, bien que la dernière fois, Madingou avait été jointe.