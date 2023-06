Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Le Meec annonce une grève générale dans les établissements

Réunis en assemblée générale le 19 juin, à Brazzaville, les représentants du Mouvement des élèves et étudiants du Congo (Meec) ont décidé de la tenue d'une grève générale et illimitée à compter du 26 juin.

L'assemblée des représentants du Mecc a fait le point sur les situations sociales et académiques des étudiants suite aux différentes démarches entreprises par le bureau exécutif national depuis belle lurette. Elle a tenu à féliciter l'ensemble des étudiants pour leur discipline, leur patience et leur sens élevé de l'amour du pays. Le Meec a toutefois déploré, après débat, la mauvaise foi des autorités dans la résolution des problèmes touchant la vie des étudiants, notamment le manque de volonté du gouvernement dans le paiement des arriérés de bourse des trois trimestres de l'année civile 2018 et ceux des années 2019, 2020 et 2021.

Le non affichage des listes attestant la prise en compte des 626 étudiants oubliés lors du dernier paiement, la léthargie dans le lancement de la campagne de bourse de l'année civile 2022, la difficulté dans la délivrance des diplômes et papiers administratifs, notamment le baccalauréat, la licence, le master et autres documents de fin de cycle et de succès, les relevés de notes font partie aussi des maux décriés.

Outre cela, le Mecc dit avoir constaté également la difficulté d'obtention de la carte d'étudiant, même après acquittement des frais d'inscription. Le manque de sonorisation et l'insuffisance des salles de classe dans tous les établissements, le délabrement des campus universitaires, le manque des centres de soins, des installations électriques et d'eau potable dans les établissements respectifs sont aussi signalés.

Il en est de même de l'insuffisance des copies d'examen et même des feuilles de brouillon pendant les sessions, le manque d'équité dans le traitement des résultats et problèmes liés à la vie académique des étudiants, le manque d'équipement à la bibliothèque universitaire.

Le Meec a appelé au respect scrupuleux de cette décision de grève par tous les partisans au développement du système éducatif congolais, à son accompagnement pour sa réussite effective jusqu'à la prise en compte des points susmentionnés.