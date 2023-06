Congo-Kinshasa: Célébration - L'Ambassade des femmes souffle sa première bougie

L'association l'Ambassade des femmes (ADF) a célébré, le 17 juin, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, le premier anniversaire de sa création. A cette occasion, une conférence centrée sur la valeur de la femme a été organisée pour honorer les « Valeureuses » qui se sont battues pour asseoir les bases de cette plateforme.

La fondatrice de l'association, Aïda Deborah Ndelo, a rappelé le fardeau que la femme porte depuis la nuit des temps, suivant les réalités quotidiennes qu'elle vit. « Quand il s'agit de la femme, notre implication est différente. Partant de tout cela, naquit en nous une ambition de défendre la cause de la femme », a-t-elle expliqué.

Elle a indiqué que c'est en début 2022 que les objectifs et les plans d'actions de cette association qui vient de souffler sa première bougie ont commencé à se dessiner. « En mai, nous avons trouvé un nom et en juin, nous avons débuté. Comme de la blague, nous avions associé des femmes dont certaines étaient d'accord et d'autres non. Actuellement, nous comptons cent-trente membres disséminées dans le monde entier car, jusqu'à ce jour, nous fonctionnons en ligne et comptons, après cette activité, commencer des réunions en présentiel », a souligné l'ambassadrice des femmes.

Une association luttant pour le changement

Aïda Deborah Ndelo a indiqué que l'ADF est une association des femmes pour le changement avec pour but de les assister de quelque manière que ce soit. Elle apporte son soutien à la femme en dépression, abandonnée, qui traverse des moments difficiles de son existence. L'ADF l'aide à se valoriser, à se considérer et à vivre l'indépendance financière en s'auto-prenant en charge, c'est-à-dire à s'épanouir, à se valoriser et à se faire valoir. Cette association ambitionne également d'aider la femme à dénoncer les violences conjugales, professionnelles, scolaires et estudiantines.

« La femme n'est pas un objet sexuel ou un sac à boxe, ni une marchandise pour l'obtention d'une promotion ou le passage de classe. La femme mérite respect, honneur et considération », a martelé Aïda Deborah Ndelo. Cette association qui se veut également une accompagnatrice de la femme dans ses ambitions veut lui faire comprendre que sa vulnérabilité est sur le plan physique et non intellectuel. C'est possible, a insisté Aïda Deborah Ndelo, d'assumer de grandes fonctions et atteindre le sommet, en restant femme respectueuse.

Parmi les autres objectifs poursuivis par cette association, il y a l'encouragement de l'émancipation, de l'élévation, de l'éveil et du progrès. L'ADF prône aussi l'amour ainsi que l'unité et la collaboration entre les femmes. Elle organise des oeuvres caritatives et ambitionne d'aider la femme à croître sa vie et son intimité avec le Seigneur Jésus-Christ et à vivre sainement sa vie chrétienne.

« Notre plus grand objectif est la valeur de la femme qui englobe son épanouissement et son autonomisation. Et nous serons toujours là, à booster, motiver et encourager la femme à se lever et à se valoriser », a insisté une des membres de l'ADF, Cornella Ikoneza, qui a pris la parole au nom des « Valeureuses ». Parmi les moyens de changement et d'épanouissement, a-t-elle ajouté, il y a le travail, les conseils et l'éducation mais aussi la prière.

Notons que plusieurs structures ont marqué leur présence à cette manifestation, notamment la Fondation l'Eternel est mon berger, Femme de foi, Une heure avec Jésus-Christ, Femmes justifiées, Parole des femmes, etc.