Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes 2023 - Les préparatifs au menu de la première réunion du Haut Comité de supervision et de suivi

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a présidé, lundi à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA) de Aïn Benian (Alger), la première réunion du Haut Comité de supervision et de suivi des Jeux sportifs arabes 2023, consacrée à l'évaluation des préparatifs de l'évènement sportif que l'Algérie abritera du 5 au 15 juillet.

A cette occasion, le ministre a exhorté les membres du comité exécutif à "veiller à ce que tous les secteurs contribuent au succès de cette édition des Jeux sportifs arabes 2023", prévue en Algérie après une absence de 12 ans, indiquant qu'"il s'agit d'une étape décisive qui exige la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes".

M.Hammad a ajouté que les compétitions des Jeux sportifs arabes procèdent de "la volonté des hautes autorités du pays pour l'unification des rangs de la jeunesse arabe, dans toute sa composante, étant l'une des recommandations ayant sanctionné les travaux du Sommet arabe tenu en novembre dernier à Alger".

La réunion des membres du Haut Comité de supervision et de suivi des Jeux arabes a été consacrée à la présentation d'un exposé par le secrétaire général du Comité, Sid Ahmed Salmi sur "le déroulement des préparatifs de cet évènement arabe et les quelques obstacles rencontrés par les membres sur le terrain ainsi que les solutions appropriées".

"Toutes les parties prenantes concernées par ces préparatifs ont approuvé notre méthode concernant le programme général des préparatifs et des mesures adoptées pour régler certains problèmes et sont entièrement disposées à contribuer au succès de la 15e édition des Jeux sportifs arabes", a souligné M. Salmi.

Il a été également procédé, lors de cette rencontre, à l'évaluation par les chiffres de "l'opération de recensement des participants arabes, toutes fonctions confondues, et de l'arrivée des délégations en Algérie, laquelle débutera le 29 juin", a indiqué le Secrétaire général qui a déploré "l'absence de certains pays et le retrait d'un nombre de disciplines sportives des compétitions, en raison du nombre insuffisant des participants et de l'absence de l'élément féminin".

Cette réunion a été suivie d'une opération de tirage au sort des sports collectifs inclus dans le programme de la 15e édition des Jeux sportifs arabes, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, des ministres de la Communication, Mohamed Bouslimani, et de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de présidents de fédérations sportives et leurs homologues arabes et de représentants des secteurs concernés par l'évènement sportif arabe.

En marge de l'opération de tirage au sort, des contrats de sponsoring ont été conclus avec les deux sociétés nationales des télécommunications, Mobilis et Algérie Télécom.

Cinq villes algériennes accueilleront les compétitions de la 15e édition des Jeux sportifs arabes "prévue du 5 au 15 juillet prochain, avec la participation de près de 3.800 sportifs et sportives représentant 21 pays.

Le président de la Commission chargée du suivi de l'organisation des jeux arabes, le Jordanien Nacer Al Majali avait affirmé auparavant que l'Algérie était "prête à abriter la 15e édition des Jeux sportifs arabes", et ce au terme de la visite de la délégation du l'Union des comités olympiques nationaux arabes (UANOC), effectuée récemment et qui a duré trois jours.