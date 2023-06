Angola: Un gouvernant indique un mécanisme pour stopper le déclin de la production

Luanda — Les réformes du cadre réglementaire, la stratégie d'exploration et de prospection, sont des mécanismes pour arrêter la baisse de la production pétrolière à laquelle l'Angola est confrontée ces dernières années, a déclaré lundi, le titulaire du portefeuille, Diamantino Azevedo.

Selon le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, si le Président de la République, João Lourenço, ne prenait pas de mesures urgentes, à partir de 2017, probablement en Angola, à cette époque, la production de pétrole serait inférieure à un million de barils par jour.

"Les interventions dans l'environnement des affaires dans ce secteur, les enchères de blocs et la stratégie d'exploration et de prospection de plus de pétrole sur l'offre visent à atténuer la baisse et à maintenir des niveaux de production stables pour les années à venir", a-t-il estimé.

À cet égard, le ministère a récemment réalisé une étude comparative avec d'autres pays également impliqués dans des activités pétrolières, afin d'adapter le processus de réforme, ainsi qu'une évaluation des stratégies d'exploration, d'appel d'offres, de la stratégie pétrochimique, de raffinage, ainsi que l'augmentation de la capacité de stockage de carburant.

D'autre part, il faut tenir compte du fait que le paradigme de l'industrie pétrolière a changé avec le moment de la transition énergétique et, en particulier, la situation de plusieurs points de tension dans le monde.

S'exprimant en marge de la présentation des offres pour les concessions pétrolières 2023, le ministre a dit que le financement des activités minières et pétrolières est lié aux mesures que les pays définissent en termes d'avantages fiscaux et d'une meilleure législation environnementale.

Il y a aussi des aspects de blanchiment d'argent, de transparence et de lutte contre la corruption, entre autres.

A l'occasion, concernant le processus d'appel d'offres pour les concessions pétrolières, lancé le même lundi, le directeur chargé des négociations de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Alcides Andrade, a indiqué que cet acte s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d'attribution des blocs, qui prévoit d'adjuger 50 blocs d'ici 2025.

Il s'agit du troisième appel d'offres, après 2020, 2021 et 2022, dans le but d'atténuer la baisse de la production d'hydrocarbures dans le pays.

Pour cette année, précise le gouvernant, 12 blocs seront mis aux enchères dans les bassins du Congo (avec quatre blocs) et le bassin du Kwanza, avec huit blocs d'exploration, ce qui se traduira par de nouvelles réserves, de nouvelles ressources et une production on-shore, pour assurer la pérennité de l'activité pétrolière dans le pays.

Selon le directeur, l'appel d'offres officiel sera lancé le 30 septembre de l'année en cours, pour 40 jours, et les résultats seront annoncés en novembre et les contrats avec les lauréats, en mars 2024.

Le spécialiste a indiqué que ces champs du bassin du Congo-kwanza ont un grand potentiel d'exploration, où 27 puits ont déjà été forés dans le bassin du kwanza et deux dans le bassin du Congo.

Les investisseurs qui profiteront de ces opportunités pourront développer la production, avec la garantie du retour des investissements.

L'ANPG a des actions en cours pour promouvoir divers investisseurs à travers le monde, issus de petites et moyennes entreprises.

Appel d'offres 2023

L'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), en tant que concessionnaire national, détient les droits miniers pour la prospection, la recherche, l'évaluation, le développement et la production d'hydrocarbures liquides et gazeuses dans tout l'Angola.

Le 30 septembre 2023, l'agence lancera l'appel d'offres pour l'attribution des concessions pétrolières dans le cadre de l'appel d'offres 2023 pour l'exploration pétrolière dans les bassins on-shore du Bas-Congo et du Kwanza, ouvert aux entités nationales ou étrangères.