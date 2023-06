Afrique: Gabriel Tchiema recommande la dextérité au Festival Ngeya

Luena (Angola) — Le musicien et compositeur Gabriel Tchiema a recommandé, ce mardi, à Luena, dans la province orientale de Moxico, que les artistes de l'est du pays optent pour une recherche approfondie des us et coutumes de la région, pour une meilleure sélection et composition de thèmes musicaux.

S'adressant à la presse, dans le cadre de la préparation du 1er Festival régional de musique et de danse de l'Est "Ngeya", il a dit qu'il est nécessaire pour les artistes d'améliorer leurs recherches, en se concentrant sur les contenus sociaux, culturels et réflexifs pour garantir l'originalité dans la musique.

En ce sens, il a suggéré un pari sur des styles typiques de la région, tels que Makopo, Tchianda, Cassekumuna entre autres, évitant ainsi l'aliénation et le goût des tendances étrangères.

"Aujourd'hui, les gens préfèrent "copier-coller" la musique étrangère, comme le style Naija par exemple, alors que nous avons, dans la région, plusieurs genres qui peuvent être utilisés et mélangés pour le plaisir du pays", a-t-il ajouté.

Pour cela, a-t-il poursuivi, il faut être rigoureux et perspicace dans la composition et l'élaboration des contenus musicaux, pour la valorisation de la culture de la région.

A l'occasion de la tenue du 1er Festival Régional de Danse et de Musique « Ngeya », Pedro Capumba, Coordonnateur de la manifestation qui réunira 126 artistes, du 23 au 24 du mois en cours, a indiqué que tous les artistes sont déjà mobilisés pour ce moment d'euphorie, qui servira à souligner la dimension de la culture de l'est du pays.

En plus de la musique et de la danse, l'événement sera marqué par une exposition de produits culinaires, une foire artisanale, un moment de réflexion sur l'état actuel de la culture dans la région.

Le festival « Ngeya », une initiative de la Société Minière de Catoca, dans le cadre du programme de responsabilité sociale, aura lieu au complexe touristique Monumento à Paz, dans la ville de Luena.

L'événement réunira plusieurs artistes, et la province de Moxico (hôte) sera représentée avec les groupes Nejas, Ihalo, Marimba Kayowe, ainsi que Wino Wa Tembo et Nhamusso, tandis que Lunda Sul participera avec Zango Tchissela, Mba Heza Mitingui et Kulimuka Tchiyanda.

La province de Lunda Norte sera présente avec les groupes Txako Txa Utxokwe, Mwesseke Utalé et Maringa do Primeiro de Maio.

Le projet a été lancé à titre expérimental, en juin 2022, dans la province de Lunda Norte.