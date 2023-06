Guinée: CRIEF - Une lourde peine de prison et une forte amende pour Paul Moussa Diawara et Inza Bayo

Poursuivis pour détournement de deniers publics et complicité, Paul Moussa Diawara, ancien Directeur général de l'Office guinéen de publicité (OGP) et son ancien DAF ont été condamnés ce mardi 20 juin 2023 à une lourde peine de prison et au paiement d'une forte amende par la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Dans son arrêt, la Cour a reconnu les deux prévenus coupables de détournement de deniers publics et Complicité. Elle confirme ainsi la décision qui été prononcée par le tribunal de première instance de kaloum en 2019 et a décerné à l'audience un mandat dépôt contre les deux prévenus.

« La Cour confirme le jugement entrepris par le tribunal de kaloum en 2019 et décerne un mandat de dépôt contre Paul Moussa Diawara et Inza Bayo« , a indiqué le juge Noël Kolomou.

En avril 2019, Paul Moussa Diawara et Inza Bayo avaient été condamnés à 5 ans de prison ferme, une amende de 50 millions de francs guinéens, au remboursement de la somme de 39 milliards 679 millions 27 mille 698 francs guinéens, au titre du principal et au paiement de la somme de 9 milliards 479 millions 956 mille 423 francs guinéens, au titre de dommages et intérêts. Et leurs biens ont été saisis.

Dès après l'arrêt de la Cour, Paul Moussa Diawara et Inza Bayo ont été envoyés à la prison civile de Conakry. Interrogé, leur conseil Maître Adam Salamon Camara a fait savoir qu'il fera un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.