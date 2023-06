Angola: Lancement d'une campagne de déparasitage contre les maladies tropicales négligées

Dondo (Angola) — Une campagne massive de déparasitage contre les maladies tropicales négligées (DTNS) a été lancée lundi 19 dans la province de Cuanza Norte, qui devrait couvrir environ 85 pour cent de la population, a appris mardi l'ANGOP.

L'objectif est de prévenir l'apparition de nouveaux cas de filariose lymphatique, d'onchocercose, de schistosomiase et d'ascaris, résultant de la consommation d'eau non traitée, des difficultés d'assainissement de base et des mauvaises habitudes alimentaires.

Les enfants de un (1) à 14 ans recevront de l'albendazole, tandis que les adultes recevront des doses associées de comprimé de praziguantel.

Selon le chef du Département provincial de la santé publique, Francisco Manuel, qui s'exprimait lors de l'acte officiel d'ouverture de la campagne, dans la commune de Massangano, municipalité de Cambambe, l'action résulte d'une cartographie réalisée par les autorités sanitaires, en 2019, qui a déterminé l'existence de ces maladies dans le district.

Il a justifié la campagne par le nombre de citoyens touchés par les MTN, considérées comme la deuxième cause de décès dans le monde.

L'activité est coordonnée par le Bureau provincial de Cuanza Norte et le ministère de la Santé.

La filariose lymphatique (communément éléphantiasis), qui se caractérise par la présence d'éruptions cutanées et d'inflammation définitive des pieds, ainsi que l'onchocercose (cécité des rivières), sont des maladies très fréquentes dans les communes du nord de la province.

De nombreuses communautés, a-t-il noté, n'ont toujours pas accès à l'eau potable et ont des limitations dans l'utilisation des latrines, des situations qui affectent la santé des familles.

Dans la municipalité de Cambambe, les communes de Massangano et Zenzado-Itombe ont une incidence plus élevée de schistosomiase (présence de sang dans les urines) et d'ascaris (reproduction de vers dans les intestins).

Ce cadre épidémiologique est responsable de la faible fonctionnalité du secteur productif, en raison du degré élevé d'absentéisme sur les lieux de travail, à l'école, des malformations physiques et visuelles et d'autres complications irréversibles, selon le spécialiste.

La campagne, qui compte sur des brigades mobiles et plus de deux mille techniciens, se déroulera jusqu'au 24 de ce mois.