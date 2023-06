Sénégal: Saint-Louis / Ramassage des ordures ménagères et gestion des déchets solides - Le Maire Mansour Faye et le DG Mass Thiam de la SONAGED déballent la grosse artillerie

Les responsables de la Société Nationale de Gestion des Déchets (SONAGED S.A) ont présenté hier, lundi 19 juin, l'important lit de matériels et équipements logistiques acquis par la mairie de Saint-Louis. Il est composé de plusieurs camions, des pelles mécaniques, des tricycles, des motos entre autres, tous mis à la disposition de la SONAGED.

Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'une convention qui a été signée le 12 mars dernier par le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, et le Directeur Général de la SONAGED, Mass Thiam. Ils ont par cette occasion lancé officiellement le Projet « Saint-Louis Propre ».

L'activité s'est déroulée à la mythique place Baya Ndar ex-Faidherbe. Les deux autorités ont exprimé leur ferme volonté d'oeuvrer pour mener régulièrement des opérations de ramassage des ordures ménagères et de gestion des déchets solides et plastiques. Il s'en est suivi une visite au niveau des équipements et autres points de collecte et de tri des ordures, installés par la SONAGED sur la digue de protection du quartier Ndiolofène.

Le matériel et les équipements sont destinés à plusieurs quartiers de la ville. « Notre mission, c'est en partie d'assister les collectivités territoriales dans la gestion des déchets ménagers et assimilés sur toutes les dimensions possibles (techniques, management, projets, programmes et financement) », a fait savoir Mass Thiam. Pour sa part, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a saisi l'occasion pour inviter les populations à s'approprier ce projet qui vise à rendre la ville tricentenaire très propre. « Nous sensibilisons aussi les populations sur l'importance et la nécessité d'adhérer à ce projet et de contribuer massivement aux actions entreprises par la SONAGED en vue d'améliorer de manière significative la chaîne de collecte et de ramassage des ordures ménagères », a dit le premier magistrat de la ville de Saint-Louis.

Le partenariat a également permis la mise sur pieds de la Brigade de Proximité de la propreté (BIPRO). « C'est une unité mobile déployée au sein des quartiers pour la correction de toutes les anomalies liées au manquement de la collecte et à la récurrence des dépôts d'ordures dans la rue. La brigade intervient instantanément dès qu'elle est alertée d'un dysfonctionnement dans un quartier donné », a conclu Mass Thiam.