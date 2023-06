Afrique: Rawbank et Illicocash s'allient avec le Mobile Film Festival Africa pour soutenir le cinéma congolais à l'international

Kinshasa, le 19 juin 2023 - Rawbank, banque de référence en République démocratique du Congo (RDC) et sa marque Illicocash annoncent leur partenariat avec le Mobile Film Festival Africa, un festival international de courts métrages fondé sur un principe simple : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Ce partenariat s'inscrit dans les valeurs défendues par la banque et le festival qui consistent à révéler, soutenir et accompagner les talents de demain du cinéma, en offrant un accompagnement sur mesure leur permettant de tourner un court-métrage professionnel.

Le Mobile Film Festival Africa a dévoilé le palmarès de son édition 2023 lors d'une cérémonie de remise des prix qui a eu lieu le jeudi 8 juin au cinéma Renaissance de Rabat, dans le cadre des célébrations du programme "Rabat, Capitale Africaine de la Culture".

Les invités ont pu découvrir tous les films en sélection officielle de cette édition (54 films de 21 pays africains) ainsi que les prix décernés par le jury présidé par Gad Elmaleh et composé de Samia Akarriou, Sofia Alaoui, Françoise Ellong, Rafiki Fariala et Fibby Kioria.

Dans la catégorie « Film de la République Démocratique du Congo », le court-métrage « Les héros de la nature »de Gael Bolila a reçu le prix du meilleur film. Soutenu par Rawbank et Illicocash, le réalisateur bénéficiera d'une bourse ainsi que plusieurs parcours de formations aux métiers de la culture mise à sa disposition.

Pour sa deuxième édition panafricaine, organisée en partenariat avec Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique) et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, le Mobile Film Festival a mis en place des bourses d'aide à la production d'un montant total de 51 000 $. Ces bourses permettront aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels et l'accompagnement du Mobile Film Festival.

« Rawbank et Illicocash sont très honorés d'avoir soutenu le Mobile Film Festival Africa, l'un des évènements officiels du programme de « Rabat, Capitale Africaine de la Culture » organisé en partenariat avec les Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique. Le cinéma est une forme d'expression artistique qui transcende les frontières et nous transporte dans des univers riches en émotions et en découvertes. Un Prix du meilleur film de la République démocratique du Congo est le témoin du talent des jeunes congolais, il incarne toute la richesse, la créativité et la création cinématographique de la RDC témoigne Mustafa Rawji, Directeur Général de Rawbank.

Pour Bruno Smadja, Président du Mobile Film Festival « le Prix du Meilleur Film Congolais incarne l'esprit de notre festival, qui vise à célébrer la diversité culturelle et à mettre en lumière les talents émergents de la scène cinématographique africaine. Grace à Rawbank et Illicocash nous avons pu offrir cette reconnaissance spéciale à un film exceptionnel qui incarne la force du peuple congolais. Le partenariat avec Rawbank et Illicocash ouvre de nouvelles perspectives aux cinéastes congolais et une plateforme pour partager leurs histoires captivantes avec le monde entier »

Pour cette deuxième édition panafricaine, l'enthousiasme était présent dès l'appel à films avec une participation exceptionnelle (886 films de 40 pays africains reçus) et s'est poursuivi tout au long de la phase de festival. Une grande visibilité internationale sera assurée sur le terrain tout au long de l'année 2023 à travers notamment des diffusions au sein de festivals de cinéma, des associations, des institutions culturelles, et surtout de la mise à disposition de 600 écrans de cinéma dans 31 pays d'Afrique, dont la RDC, qui projetteront des films de la sélection officielle dans leurs salles.

À propos de Rawbank

Depuis 20 ans, Rawbank accompagne le développement de l'économie congolaise. Elle offre les produits et services les plus modernes à ses 500 000+ clients Corporate, PMEs et Particuliers à travers un réseau de 100 points de vente dans 19 provinces du pays, notamment le Grand Katanga, le Grand Kasaï, les deux Kivus, l'Equateur et le Kongo Central.

A ce vaste réseau d'agences s'ajoutent un bureau de représentation à Bruxelles et 240 distributeurs automatiques de billets. Forte de plus de 1 800 collaborateurs, Rawbank détient plus de 30% de parts de marché.

Solidité, rentabilité et pérennité sont les priorités de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance.

Son action est récompensée par l'African Bankers Award 2022 de la meilleure banque régionale d'Afrique centrale, une note Moody's CAA 1, des certifications ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001. Les partenaires qui font confiance à RAWBANK sont entre autres : IFC, BAD, TDB, BADEA, Shelter Africa, AGF, etc.

A propos du Mobile Film Festival

Le Mobile Film Festival est un festival international de courts métrages fondé en 2005 sur un principe simple : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. Les valeurs défendues par le festival sont de révéler, soutenir et accompagner les talents de demain du cinéma, en offrant des bourses et un accompagnement permettant aux lauréats du monde entier de tourner un court-métrage professionnel.

Le Mobile Film Festival est également 100% digital, afin de toucher le plus grand nombre de spectateurs possible. Depuis sa création, le Mobile Film Festival a reçu 6414 films de 157 pays, plus de 134 millions de vues et a distribué plus de 360 000 Ꞓ de bourses aux lauréats.