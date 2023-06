Congo-Kinshasa: 20 ans de l'OPDAD - Une feuille de route pour stopper le VIH, le cancer, le mariage des enfants...

Sous le thème :«20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique», ces First Ladies des États Africains ont mis en place une feuille de route stratégique pour les 20 années à venir avec le lancement officiel de la «Campagne unification pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique».

En effet, douze Premières Dames d'Afrique ainsi que les partenaires témoins des actions de cette organisation y ont pris part. Des membres du gouvernement et les différentes agences spécialisées des

Nations-Unies, ainsi que des représentants de la société civile étaient conviés à cet événement qui a eu lieu à Kinshasa, au chapiteau du Palais du peuple.

Après le lancement des travaux par la première Dame de la République Démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, au «Village OPDAD», à l'Académie des Beaux-Arts, il y a eu, en date du 17

juin, une conférence d'analyse au cours de laquelle, les Premières Dames ont dressé la rétrospective des deux décennies d'actions menées par l'OPDAD en réponse aux défis de développement du continent africain.

Chacune a illustré les réalisations concrètes menées collectivement d'une part mais aussi les actions réalisées dans leur pays respectif, dans le cadre de ladite organisation.

Une feuille de route très ambitieuse

Dans cette feuille de route, on note des projets emblématiques, à savoir : la campagne continentale "Free to Shine" visant à stopper l'infection du VIH chez l'enfant, prévenir les décès

dus au sida et maintenir les mères en bonne santé à travers toute l'Afrique, la campagne "Against Women's reproductive system cancers in Africa" ou encore celle "Ending child marriage".

Lors de sa prise de parole, la vice présidente de l'OPDAD, Denise Nyakeru Tshisekedi, a invité ses consoeurs à dresser en toute franchise le bilan des deux dernières décennies des actions au bénéfice des populations du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité,de courage et d'abnégation, avec un sens élevé de l'urgence et de la responsabilité.

Pour sa part, Monica GEINGOS, Première Dame de Namibie et présidente de cette organisation, a exhorté ses consoeurs à renouveler leur engagement au profit des vulnérables mais aussi fixer de nouveaux défis qui ouvriront les portes au développement des populations africaines, gage d'une «Afrique» émergente pour les générations futures.

Au chapitre des réalisations, il y a lieu de souligner que la première Dame de la RDC, au travers sa fondation, mène un bon nombre d'activités qui vont en droite ligne avec les objectifs poursuivis par

cette organisation continentale, à savoir le programme «Excellentia», la lutte contre la mortalité infantile et néonatale, les violences sexuelles en zones de conflit ainsi que celle basées sur le genre, l'autonomisation de la femme et de la jeune fille, etc.