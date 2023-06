Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 21 Juin 2023

Côte d'Ivoire : Cepe 2023 - 71,28% d'admis contre 64,76% en 2022

Le taux d'admission à l'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe) 2023 est de 71,28% contre 64,76 % en 2022, a déclaré la Direction des examens et concours (deco), ce mardi 20 juin. Cette année, ce sont 654 531 candidats qui ont présenté l'examen, à savoir 321 865 filles et 332 666 garçons. Sur les 654 531 candidats, 454 886 sont déclarés admis. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Le Pastef livre à son tour, dans un mémorandum, sa version

Au Sénégal, après le gouvernement, après la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, le parti Pastef d'Ousmane Sonko a à son tour livré hier, mardi 20 juin, sa version des violences meurtrières du début du mois, après la condamnation du maire de Ziguinchor à deux ans de prison. Le bilan officiel est de 16 morts, 30 selon le Pastef, pour qui l'Etat est le seul responsable. Trente ix pages et 22 annexes dans ce mémorandum présenté en wolof, en français, et en anglais.

Le Pastef revient sur les procédures judiciaires contre Ousmane Sonko, « la traque des militants du parti », ou encore le recours par le pouvoir à des hommes de main, des nervis, pendant les manifestations.« Vous me permettrez de citer in extenso le président Ousmane Sonko, lance le député, Birame Soulèye Diop : " Face aux événements tragiques qui ont suivi le harcèlement judiciaire et la décision dont j'ai été l'objet dans l'affaire m'ayant opposé à une citoyenne sénégalaise, qui m'a injustement accusé de viol, je voudrais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale ma part de vérité.'' » Source : Rfi)

Mali : Référendum constitutionnel - Déclaration préliminaire sur le scrutin du 18 juin 2023

La Mission d'Observation des Élections aux Mali a déployé 3 075 Observateurs et Observatrices, pour observer le référendum du 18 juin 2023. Le Référendum constitutionnel s'est tenu le dimanche 18 juin 2023 sur l'ensemble du territoire national, excepté la région de Kidal. Le scrutin référendaire s'est déroulé dans des conditions acceptables dans la majeure partie des localités observées par la MODELE Mali, malgré des incidents signalés dans plusieurs localités. Cependant, des observateurs n'ont pas eu accès à certaines commissions de centralisation des résultats. (Source : abamako.com)

Bénin : Diplomatie - Patrice Talon chez Ouattara

Le Président béninois, Patrice Talon attendu, ce mercredi 21 Juin 2023 à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Cette visite intervient juste avant la tenue d'un sommet de la Cedeao prévu le 9 Juillet sur l'évolution des transitons politiques au Mali, Guinee et au Burkina Faso. La tenue d'élections au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, trois pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par un coup d'Etat, sera au menu du prochain sommet de la Cédéao le 9 juillet en Guinée-Bissau, a annoncé mardi le président ivoirien Alassane Ouattara. (Source : Presse locale)

Niger : Can Côte d'Ivoire - Les Mena à nouveau frappés par la malédiction de la dernière heure

Lors de leur récent match contre la Tanzanie, le 18 juin dernier, le Niger a une fois de plus goûté à la défaite (1-0), ajoutant à leur série de revers. Tout comme lors de la Can 2021, où son sort avait été scellé après une défaite face à la Côte d'Ivoire, à la 5e journée éliminatoire, l'équipe se retrouve de nouveau éliminée sans avoir disputé la dernière journée des éliminatoires Can Côte d'Ivoire 2024 avec seulement deux points au compteur. C'est une triste fin de parcours pour le Mena National qui n'a pas été en mesure de remporter le moindre duel dans ce groupe F.

Notons que dans le cadre de la 6e et dernière journée éliminatoire, le Niger jouera contre l'Ouganda le 4 septembre 2023. Un match sans conséquence pour leur qualification, mais qui déterminera leur position au 3e ou 4e rang du classement. Le Mena devra désormais réfléchir à sa performance et trouver des moyens de rebondir à l'avenir. (Source : aniamey.com)

Bénin : L'assemblée générale de la Caf n'aura plus lieu à Cotonou

Prévue au 13 juillet 2023 à Cotonou, la 45ème assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football (Caf) n'aura plus lieu au Bénin, a-t-on appris auprès du journaliste Ablam Gnamesso. Le Bénin ne sera finalement pas l'hôte de la 45ème assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (Caf). Prévue au 13 juillet prochain à Cotonou, l'organisation de ce grand rendez-vous des acteurs du foot sur le continent a été retirée aux autorités béninoises, selon les informations du journaliste Ablam Gnamesso.

Plusieurs autres destinations seraient déjà à l'étude pour accueillir cette Ago. Si les raisons de ce retrait restent pour le moment un mystère, c'est en tout cas une très mauvaise publicité pour le Bénin qui s'apprêtait à accueillir un tel évènement, le premier sur son sol. Le Bénin avait accueilli la finale de la Coupe de la Confédération CafTotalEnergies 2021 entre la JS Kabylie (Algérie) et le Raja Club Athletic (Maroc)»,avait écrit l'association regroupant et représentant les fédérations nationales de football d'Afrique.(Source : acotonou)

Guinée : CAN 2023 - Le Syli national valide son ticket avant son dernier match…

Le Syli national de Guinée peut désormais être tranquille ! Les poulains de Kaba Diawara ont validé leur ticket de qualification avant de jouer leur dernier match dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023 contre le Malawi, le 6 septembre 2023. Cette qualification fait suite au match nul qui a sanctionné ce mardi 20 juin à Addis-Abeba, la rencontre entre l'Éthiopie et le Malawi qui totalise chacun 4 points. Quelque soit le résultat (même en cas de défaite) lors de la 6ème et dernière journée, la Guinée qui totalise neuf points ne peut plus désormais être rattrapée. Dans ce groupe D, l'Égypte et la Guinée sont les deux qualifiées pour la Can 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. (Source : africaguinee.com)

Guinée Bissau : Cédéao - Embalo en fin de mandat

Porté à la tête de la conférence des présidents de la communauté économiques des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), Umaro Sissoco Embalo est en fin de mandat. Le leader bissau-guinéen a été élu par ses pairs le 03 juillet 2022 pour un mandat d'une année lors d'un sommet ordinaire tenu à Accra. Selon l'article 8 de l'ACTE ADDITIONNEL en date 16 février 2010, « la présidence (tournante de l'organisation) est assurée chaque année par un Etat Membre élu par la Conférence (des Chefs d'Etat) ». Lors du prochain sommet qui se tiendra à Abuja, Umaro Sissoco Embalo devra céder son fauteuil à un des pairs. Qui pour le remplacer ? Le nom de Faure Gnassimgbé ou encore de George Wéah reviennent souvent. Mais d'après nos informations, le togolais qui entretient de bons rapports avec Conakry, a de nombreux atouts. (Source :africaguinee.com)

Gabon : Aquaculture et pisciculture - 423 exploitants recensés à travers le pays

423 exploitants pratiquent les activités d'aquaculture et de la pisciculture sur l'ensemble du territoire gabonais, selon les dernières données communiquées par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Un nombre qui devrait être revu à la hausse au vu des multiples programmes mis en place par les autorités gabonaises dans le but de promouvoir ce secteur d'activité auprès des Gabonais et accroître la production du poisson ainsi que la transformation des produits halieutiques. Dans ce cadre, le Gabon a lancé en janvier 2023, un programme visant à former 2000 jeunes dans la transformation des produits de pêche à travers le pays. L'objectif des autorités étant d'industrialiser le secteur qui ne contribue que d'environ 1,5 % au Pib national selon des chiffres officiels(Source : alibreville.com)

RCA : Crise du carburant - Le gouvernement et l'entreprise Octogone s'engagent à la stopper

Un accord de coopération a été signé entre la société Octogone pour l'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Après quelques mois de plaintes suite à la pénurie des produits pétroliers, l'Etat cherche des solutions pour faire face à la crise qui frêne plusieurs activités économiques. C'est dans cette logique qu'un accord a été négocié et conclu avec la société Octogone Trading Oil. L'accord a été matérialisé entre l'administrateur d'Octagne Traiding Oil, Razack Saka et le ministre en charge du développement de l'Energie et des ressources hydrauliques, Arthur. La signature de la convention s'est déroulée en présence du président, Faustin Archange Touadera. (Source :abangui.com)

