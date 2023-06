Afrique: Éliminatoires CAN 2024 - 15 équipes déjà qualifiées, 14 éliminées, et 16 en attente

Il reste encore neuf places à prendre pour aller à la CAN 2024 après la fin de la cinquième journée conclue mardi soir 20 juin par la victoire de la Mauritanie au Soudan (3-0). Avant la sixième, et dernière journée, beaucoup de cadors gros ont assuré, et le suspense demeure pour le Cameroun ou la RD Congo.

La plupart des gros seront en Côte d'Ivoire. Le tenant du titre, le Sénégal, et l'Algérie avaient déjà validé leur ticket en mars. Le Nigeria et l'Égypte ont assuré aussi de leur côté lors de cette 5e journée qui a vu le retour à la CAN de l'Afrique du Sud et de la Zambie. La première avait manqué l'édition 2022 au Cameroun, tandis que la seconde ne s'était plus invitée à la Coupe d'Afrique depuis 2015. Le Cap-Vert, lui, va enchaîner pour la première fois une deuxième CAN, tout comme la Guinée équatoriale, quart de finaliste au Cameroun.

Les équipes qualifiées : Côte d'Ivoire (pays organisateur) Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Maroc, Afrique du Sud, Égypte, Zambie, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali, Guinée 15

Les campagnes se suivent et se ressemblent pour beaucoup de « petits » qui n'arrivent pas à exister déjà dans les qualifications, avant de rêver à une participation. Sao Tome-et-Principe, et le Lesotho, aucune CAN à leur actif, n'ont marqué qu'un point lors des cinq premières journées. Madagascar, sensation de la CAN 2019, avec une place de quart de finaliste, n'a toujours gagné de match et se retrouve dernier de la poule E avec seulement deux points. Les Comores, eux, ne rééditeront pas l'exploit après une première qualification en 2022. Les Coelacanthes n'ont pas survécu dans la poule H dominée par la Zambie et la Côte d'Ivoire.

Les équipes éliminées : Botswana, Libye, Madagascar, Lesotho, Sao-Tome-et-Principe, Liberia, Soudan du Sud, Niger, Togo, Sierra Leone, Eswatini, Comores, Rwanda, Éthiopie, Malawi

Lors de la sixième et dernière journée début septembre, tous les regards seront braqués vers le groupe I, le seul où il n'y a aucune équipe ni qualifiée, ni éliminée. La RD Congo était très proche de la sortie, mais sa précieuse victoire face au Gabon (2-0), l'a complétement relancée et privée du coup aux Panthères une qualification qui leur tendait les bras. Mauritanie-Gabon et RD Congo Soudan vaudront le détour dans cette dernière journée.

Le Cameroun, lui, n'est pas encore qualifié, mais un match nul lui suffira en septembre face au Burundi pour valider son ticket. Même scénario pour la Gambie qui peut enchaîner une deuxième CAN après avoir commencé les éliminatoires avec deux défaites. La Centrafrique rêve d'une première participation, cela passera par un exploit : une victoire au Ghana...

Les équipes encore en course : RD Congo, Gabon, Soudan, Mauritanie, Ghana, Angola, Centrafrique, Namibie, Cameroun, Burundi, Tanzanie, Ouganda, Gambie, Congo, Mozambique, Bénin.

CAN 2024 Qualifications : Calendrier, résultats, classements