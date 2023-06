Sénégal: L'Etat va importer 10 000 tonnes d'oignon pour réguler les prix

Dakar — L'Etat du Sénégal va importer 10 000 tonnes d'oignon afin de réguler les prix et permettre aux Sénégalais d'acheter cette denrée à un prix abordable, a annoncé, mardi, le ministre du Commerce, de la Consomption et des Petites et moyennes entreprises (PME), Abdou Karim Fofana.

"Concernant l'oignon, le besoin mensuel en consommation est estimé à 30 000 tonnes. En ce moment, nous avons 50 000 tonnes d'oignon local disponibles. Nous avons aussi pris la décision d'importer 10 000 tonnes (...), parce que nous avons constaté des pratiques spéculatives", a-t-il informé, à la première édition de la conférence de presse dite "Rencontres Gouvernement-Presse".

Le ministre indique par exemple que dans des cas où les prix "devraient être à moins de 10 000 francs", certains commerçants n'hésitent pas à vendre jusqu'à 14 000 francs.

Il soupçonne aussi l'existence de "pratiques de rétention de stocks", expliquant qu"'il y a des producteurs qui attendent que les prix arrivent à 15 000 francs pour commencer à vendre leurs stocks, ce qui n'est pas normal".

"Quand on ouvre le marché aux importateurs, on nous reproche de l'ouvrir aux étrangers. Quand on le ferme aux produits étrangers, les producteurs sénégalais se mettent à la spéculation. Ce qui est anormal, nous voulons bien que nos compatriotes commerçants gagnent davantage mais pas dans le dos des Sénégalais", a-t-il-expliqué.

Il estime que l'importation de ces 10 000 tonnes d'oignon permettra aux Sénégalais d'acheter cette denrée à un prix abordable. "Nous allons ouvrir le marché et permette l'importation pour faire baisser les prix et permettre aux Sénégalais d'acheter l'oignon à un prix normal, car actuellement le kilo d'oignon est vendu à 700 francs, ce qui n'est pas normal", a-t-il-dit.

Abdou Karim Fofana signale par ailleurs que le marché est bien approvisionné en pomme de terre locale et assure qu'aucun risque de pénurie n'est signalé.

Les stocks disponibles permettront de satisfaire entièrement la demande et il n'y a par conséquent pas besoin d'ouvrir le marché. "La carotte locale aussi est bien présente sur le marché avec un niveau de prix acceptable", a-t-il conclu.