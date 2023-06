Sénégal: Discussion autour du financement des entreprises - Le Forum de la PME sénégalaise prévu du 13 au 15 juillet prochain

L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) s'active davantage dans le développement des Petites et moyennes entreprises (Pme).

En prélude à la 3e édition du forum de la Pme sénégalaise prévu du 13 au 15 juillet prochain, l'agence a fait face à la presse, ce 20 juin en vue de « présenter » cet événement majeur du ministère en charge du commerce, de la consommation et des Petites et moyennes entreprises, en faveur des Pme sénégalaises.

La rencontre avec la presse, co-animée avec la direction des Pme du ministère en charge du commerce et des Pme et la Coopération allemande (Giz) via le projet « Accès », a permis au directeur général de l'Adepme de donner quelques informations liées au forum de la Pme sénégalaise.

Pour Idrissa Diabira, ce forum qui sera organisé sous le thème « accès aux financements et développement des Pme » accueillera des « concertations nationales de haut niveau sur l'accès des Pme aux financements ».

Ce forum se tiendra avec plusieurs activités phares dont le lancement du Guichet unique d'accès aux financements des Pme (Guf-Pme), confie M. Diabira. Qui ajoute que ce guichet unique a été réalisé dans le cadre du projet « Accès » -financé par la Coopération allemande et mis en oeuvre, particulièrement, par la Coopération technique (Giz)-.

Il s'agit, selon lui, d'une plateforme d'intermédiation, -unique dans la zone Uemoa (Union économique et monétaire Ouest africaine)-, entre les acteurs (Pme, institutions financières, structures d'appui et d'encadrement, chambres de commerce, experts comptables etc), destinée à faciliter la mise en lien entre l'offre et la demande de financements et l'accès des Pme à ces financements.

La problématique de l'accès des Pme aux financements constitue toujours une préoccupation majeure, en dépit des efforts consentis par l'Etat et la Banque centrale (Bceao). « La part des financements des Pme dans le portefeuille des banques est à moins de 10% au Sénégal et 14% au niveau de l'Uemoa », constate M. Diabira, qui souligne que « cette part est à 45% au Maroc et 57% en France ».

Le directeur des Petites et moyennes entreprises a souligné les efforts fournis par les autorités dans le but de faciliter aux Pme l'accès aux financements. Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye a relevé le passage du nombre de Structures d'appui et d'encadrement (Sae) de 7 à 34, pour accompagner les Pme dans leur développement.

Il a également rappelé les incitations en faveur des banques notamment les garanties, les fonds de refinancement. Pour M. Ndiaye, l'objectif est de porter le volume des financements accordés aux Pme 3000 milliards de francs Cfa d'ici à 2028.

Pour sa part, le directeur du projet « Accès » de la Coopération allemande a magnifié les efforts consentis par les autorités sénégalaises en faveur de l'accès des Pme aux financements adéquats.

Severin Peters a réitéré leur engagement à poursuivre leur accompagnement à l'Etat du Sénégal pour permettre plus d'accès des Pme aux financements. En ce sens, il estime que les bases du projet seront élargies pour atteindre, les Pme au niveau des autres régions du Sénégal.