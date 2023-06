Afrique de l'Ouest: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché ce 20 juin 2023.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 20 juin 2023, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions assez disparates.

La valeur des transactions passe ainsi de 675,424 millions de FCFA la veille à 577,662 millions de FCFA ce 20 juin 2023.

En revanche, la capitalisation du marché des actions enregistre une augmentation de 9,462 milliards, à 7333,786 milliards de FCFA contre 7324,324 milliards de FCFA le 19 juin 2023.

Celle du marché obligataire est toujours dans une logique baissière, s'affichant à 10 039,157 milliards de FCFA contre 10 046,211milliards de FCFA la veille (-7,054 milliards de FCFA).

Du côté des indices, on note une situation contrastée. L'indice composite (l'indice général de la Bourse) enregistre une hausse de 0,13% à 197,13points contre 196,88 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une hausse de 0,13% à 98,84 points contre 98,71 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,24% à 101,98 points contre 102,23 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 775 FCFA), BOA Mali (plus 4,23% à 1 355 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 1,54% à 9,545 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 1,45% à 7 000 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 0,91% à 555 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAPH Côte d'Ivoire (moins 5,22% à 2 995 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,21% à 755 FCFA), BOA Benin (moins 2,33% à 5 660 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 1,43% à 690 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,38% à 2 860 FCFA).