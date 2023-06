Afrique: Un Sénégal séduisant s'offre une victoire de prestige face au Brésil

Le Sénégal a dominé, mardi 20 juin, le Brésil, à Lisbonne en match amical (4-2) dans une rencontre de haut niveau. Paqueta avait ouvert le score avant que les Lions ne renversent l'équipe aux cinq titres de champions du monde.

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'est offert brillamment le scalp de l'équipe du Brésil, quintuple champion du monde, dont le nom faisait trembler encore en Afrique, il n'y a pas si longtemps. Mais, il faut croire, les Lions ont bien grandi dans le monde du foot depuis leur sacre à la dernière CAN. À moins que ce ne soient les Auriverdes qui n'arrivent pas à sortir d'une crise sans précèdent depuis leur élimination sans gloire à la dernière Coupe du monde.

Toujours est-il que les Lions ont d'abord survécu à un début de match qui aurait pu leur être fatal, car le Brésil était près de mener 2-0 si la VAR n'avait pas annulé un penalty accordé pour une faute sur Vinicius. À ce moment de la rencontre, les Brésiliens menaient déjà (1-0) après l'ouverture du score de Paqueta (11e) bien servi par un Vinicius en feu dans les 20 premières minutes. Le premier tournant du match allait intervenir deux minutes plus tard avec une superbe égalisation de Habib Diallo (22e) qui reprend de volée, du pied gauche, un ballon dans la surface d'Ederson.

On aurait pu craindre, à ce moment de l'année, que l'air des plages de Lisbonne influe sur des joueurs pressés d'aller en vacances, mais ce Brésil-Sénégal a été une rencontre très rythmée et animée par deux équipes qui allaient de l'avant. Le Sénégal n'avait rien à voir avec la formation bousculée il y a trois jours à Cotonou par le Bénin (1-1), en éliminatoires de la CAN 2024. Les Lions ont su élever leur niveau de jeu face à une équipe du Brésil qui n'avait rien d'une formation-bis, malgré les absences de Neymar et Rodrygo.

Mané, le réveil du Lion

Le Sénégal a pris la mesure de la rencontre, dominant pendant de longues périodes une équipe du Brésil secouée dans l'impact, mais qui gardait sa technique légendaire qui pouvait lui permettre de sortir d'un mauvais pas. Les Lions, revenus confiants des vestiaires, n'ont pas tardé à prendre l'avantage grâce à un but contre son camp de Marquinhos (52e) poussé à la faute sur un ballon remis au point de penalty par Ismaïla Sarr. Trois minutes plus tard, Sadio Mané n'eut besoin de personne pour inscrire le troisième but des Lions sur une frappe enveloppée qui finit dans le petit filet gauche d'Ederson.

Quasiment sous l'eau, le Brésil, dans un sursaut d'orgueil, réduit le score grâce à Marquinhos (58e). Le Sénégal saura contenir les assauts des Auriverdes et même donner à cette victoire des allures de démonstration avec un doublé sur penalty de Sadio Mané dans les arrêts de jeu (90+6).

Pour le Brésil, c'est la troisième défaite en moins d'un an face aux sélections africaines, après les revers devant le Cameroun (1-0), et le Maroc (1-2).