Afrique: La presse économique africaine à l'honneur à Abidjan

Kantigui a eu vent d'un rendez-vous majeur dédié au journalisme économique et financier en Afrique, qui se tiendra demain 22 juin 2023, à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Il s'agit du Forum africain de la presse économique et financière (FAPEF), dont le promoteur n'est autre que le confrère Michel Russel Lohoré. Le FAPEF, qui est à sa IIIe édition, se veut un cadre par excellence de valorisation et de promotion du journalisme économique et financier sur le continent africain et de renforcement des capacités des hommes et femmes de médias qui se consacrent au traitement de l'information économique et financière.

De ce qui se dit, ce Forum constitue également un cadre de rencontres, de réseautage entre journalistes et experts du continent et d'autres régions du monde. Kantigui salue les initiateurs de ce forum qui vise à outiller la presse économique et financière africaine sur diverses thématiques.

Solenzo : le carburant « coule » à nouveau

Kantigui, de passage à Solenzo ce weekend a été très ému de constater que du carburant est disponible dans une station-service depuis, le vendredi 16 juin dernier. Et ce, après plus de dix mois de manque. De ce qui lui est revenu, c'est grâce aux forces combattantes que le liquide précieux est de nouveau disponible. Pour des raisons de sécurité, des consignes ont été données. Pour acheter de l'essence à la station, il faut se munir d'un bon dûment signé par la gendarmerie ou la police. Kantigui salue le professionnalisme des FDS et souhaite que l'approvisionnement se poursuive afin de faciliter l'obtention du carburant dans cette ville.

De peur de la foudre, l'auteur d'une fausse alerte terroriste se dévoile

Kantigui a appris que les anciens de Yaho, dans la province des Balé, ont évoqué la foudre contre l'auteur anonyme d'une fausse alerte d'attaque terroriste, il y a quelques jours. Selon les témoins, les faits se sont produits suite à un banal morceau de papier sur lequel était écrit : « 11:00 matni », retrouvé dans un lieu de culte, quelques minutes avant la prière.

Les premiers fidèles l'ayant découvert, poursuit l'interlocuteur de Kantigui, l'ont immédiatement interprété comme un ultimatum de groupe terroriste donné aux habitants. Très vite, la rumeur s'est répandue dans la commune. Aussitôt, la population a déserté la localité pour se réfugier dans les villages environnants. Mais, des heures après ce « 11 :00 matni », aucun acte terroriste n'a été signalé à Yaho. C'est ainsi que le doute sur l'authenticité de l'écrit s'est installé laissant penser à une fausse alerte provenant d'une tierce personne.

Dès lors, pour se rassurer, les anciens ont décidé d'invoquer la foudre sur l'auteur, si toutefois, aucune personne ne se dénonçait dans un bref délai. C'est ainsi qu'un jeune homme s'est présenté comme étant l'auteur tout en rassurant que son écrit n'avait ni sens, ni destinataire. Pour plus de certitude, les villageois ont informé les Forces de défense et de sécurité. Kantigui regrette que de tels actes viennent semer la psychose au sein des populations.

Solenzo : un taux de succès de 57,42% au CEP

Kantigui se réjouit des résultats obtenus par les élèves de Solenzo au Certificat d'études primaires (CEP) cette année. En effet, malgré la situation sécuritaire difficile, ils ont réalisé un taux de succès de 57,42% et se sont même cotisés à hauteur de 167 000 F CFA en soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS). C'est le samedi 17 juin dernier que les coordonnateurs des sites et les responsables en charge de l'éducation ont présenté lesdits résultats.

Ainsi, pour 522 candidats inscrits, 505 ont pu composer et 290 sont admis. En compilant les taux de réussite, Kantigui s'est rendu compte que la province a fait un taux global de 57,62%. Le meilleur élève de Solenzo (138 points) a reçu un vélo et un kit scolaire en récompense.