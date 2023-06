Sénégal: Portugal - Macky Sall réitère l'attachement du Sénégal à la démocratie et à la promotion des droits de l'Homme

En visite de travail à Lisbonne, le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a rappelé les « excellentes relations » d'amitié cordiale et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Portugal.

« Nos liens sont assez anciens puisqu'ils remontent au 15ème siècle avec l'arrivée des premiers navigateurs portugais sur les côtes sénégalaises », a-t-il fait savoir, lors d'une déclaration de presse conjointe avec son homologue portugais. Et de souligner l'attachement du Sénégal à la promotion des droits de l'Homme. « Nous avons pu tisser, au fil du temps, une coopération fondée sur des valeurs communes d'attachement à la démocratie, à la promotion des droits de l'Homme, d'engagement pour la paix et la sécurité internationale. Le Sénégal reste attaché à ces valeurs fondamentales, et nous travaillons à renforcer notre expérience démocratique avec le dialogue national en cours dans la perspective de l'élection présidentielle de février 2024 ».

Selon le président Sall, le cadre juridique de coopération concerne plusieurs domaines notamment l'éducation, l'enseignement supérieur, la science et la technologie, la jeunesse, l'eau et l'assainissement, l'énergie, l'immobilier et la pêche.

Il a, par ailleurs, remercié le Portugal pour le soutien multiforme au Sénégal à travers le Programme indicatif de coopération. « Ensemble, nous voulons faire plus et mieux pour renforcer l'amitié et la coopération sénégalo-portugaise. L'ouverture au Sénégal d'un bureau de l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal (Aicep) va certainement y contribuer en intensifiant les échanges économiques et commerciaux entre nos deux pays », a indiqué le chef de l'Etat.

Macky Sall a, enfin, fait remarquer qu'«au-delà de la coopération officielle, le Sénégal souhaite particulièrement développer le partenariat et l'investissement avec le Portugal, en impliquant davantage nos deux secteurs privés, parce que c'est cela qui créera plus de croissance et de prospérité partagées ».