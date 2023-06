Sénégal: 22e Journée Ligue 1 Pro - Génération Foot, Diambars et Casa maintiennent la cadence

Le chassé-croisé continue de plus belle au sommet du classement de la Ligue 1. Les trois premiers se sont tous imposés, rendant la course au titre plus palpitante.

Il n'était pas bon de perdre, le week-end dernier, au risque d'être décroché dans la course au titre de champion de la Ligue 1. Les trois premières équipes au classement l'ont parfaitement compris. À domicile, Génération Foot (1er, 44 pts) a aligné une 6e victoire de suite après s'être offert le scalp de Guédiawaye Fc (4e, 35 pts) en toute fin de match (2-1). Ce succès permet aux « Grenats » de conserver les 3 points d'avance sur Diambars (2e, 41 pts). Guédiawaye, pour sa part, a peut-être définitivement enterré son espoir de sacre avec ses 9 points de retard sur son bourreau à 4 journées de la fin du championnat.

À Saly, Diambars a été sans pitié face à l'As Douanes (12e, 19 pts) balayée 3-0 pour conforter sa place de dauphin. Les poulains de Bruno Rohart sont toujours à l'affût d'un moindre faux pas des « Grenats », qui, dans cette fin de saison, ne sont pas encore prêts à céder du terrain.

Derrière Diambars, le Casa Sports (3e, 36 pts) a aussi remporté 2-0 le choc qui l'a opposé à Teungueth Fc (6e, 29 pts). Éliminé par les Rufisquois en demi-finale de la coupe de la Ligue et battu 2-4 à l'aller, le Casa Sports a pris sa revanche et confirmé son hégémonie à domicile. En pleine déroute il y a quelques semaines, Jaraaf (5e, 32 pts) a retrouvé des couleurs en allant s'imposer 1-0 contre l'As Pikine (10e, 27 pts) qui était invaincue depuis 4 matches (1 victoire, 3 nuls). Tout en bas du classement, Cneps Excellence (14e, 11 pts) retournera vraisemblablement en Ligue 2 la saison prochaine. Avec 8 points de retard sur le premier non relégable As Douanes, on imagine mal l'équipe thiessoise rattraper ce gap à 4 journées du terme. Dimanche, elle n'a pu faire qu'un match nul 2-2 contre l'Us Gorée (8e, 28 pts) au grand dam de ses supporters.

La Linguère (13e, 18 pts) et le Stade de Mbour (11e, 23 pts) aussi n'ont pas pu se départager et ce résultat n'est pas à l'avantage des Saint-Louisiens qui restent relégables, mais reviennent à une unité de la 12e place occupée par l'As Douanes.

Résultats

Casa Sports 2-0 Teungueth Fc, As Pikine 0-1 Jaraaf, Us Gorée 2-2 Cneps Excellence, Diambars Fc 3-0 As Douanes, Génération Foot 2-1 Guédiawaye Fc, Linguère 0-0 Stade de Mbour