Sénégal: Match Amical Sénégal-Brésil, à 19H à Lisbonne - Les « Lions » au défi des quintuples champions du monde

Le stade José Alvarade de Lisbonne sera, ce mardi 20 juin, le théâtre de la confrontation entre le Sénégal, champion d'Afrique en titre, et le Brésil, pays le plus titré en Coupe du monde (5). Les « Lions », tenus en échec (1 - 1) par le Bénin, samedi dernier, tenteront d'imiter le Maroc et le Cameroun qui ont réussi à faire tomber la Seleção.

Il y a presque quatre ans, le Sénégal et le Brésil s'affrontaient pour la première fois de leur histoire. À Singapour, « Lions » et Auriverde s'étaient neutralisés (1 - 1). Firminho avait ouvert le score à la 9e minute avant que Famara Diédhiou, sur penalty, n'égalise (45e). À l'époque, les « Lions » étaient vice-champions d'Afrique et la Seleção vainqueur de la Copa America. Mais cet après-midi, ce sera une tout autre paire de manches pour les protégés d'Aliou Cissé, devenus champions d'Afrique et qui ont un statut à honorer.

Cette rencontre contre les « Lions », qui vient ainsi clôturer une série de rencontres du Brésil contre des équipes africaines, s'annonce épique. En effet, les quintuples champions du monde ont affronté tour à tour le Cameroun (défaite 0 - 1 lors du dernier mondial), le Maroc (défaite 1 - 2, en amical) et samedi dernier la Guinée (victoire 4 - 1 en amical). Ils voudront donc améliorer leur bilan. Et le Sénégal serait bien tenté de marcher sur les traces des « Lions indomptables » et ceux de l'Atlas. C'est en tout cas le souhait de Aliou Cissé, qui l'avait fait savoir au début du stage des « Lions » dans le cadre de la préparation de la rencontre contre le Bénin samedi dernier. « Notre objectif est donc de hisser l'équipe du Sénégal au niveau des meilleures équipes de football du monde, en nous mesurant à des équipes telles que le Brésil, l'Angleterre ou encore la France. Ces matches sont importants pour notre progression, même s'ils comportent des risques. Si nous perdons 4 ou 5 à zéro contre le Brésil, certaines personnes diront que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, mais cela ne nous fait pas peur », avait-il déclaré.

Les champions d'Afrique, tenus en échec (1 - 1) par le Bénin, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can, devront montrer un autre visage, élever leur niveau de jeu pour espérer se payer le scalp de la grande équipe brésilienne.Les « Lions » sont prêts pour jouer sans complexe la Seleção et réaliser une grosse performance. Cissé s'appuiera sur l'expérience accumulée de joueurs comme Sadio Mané, Koulibaly, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté et autres Ismaïla Sarr.

La mission de Mané et sa bande s'annonce ardue. En effet, le Brésil qui a été sans pitié contre le « Sily » voudra clôturer son périple africain sur une bonne note. La Seleção évoluera sans Neymar, blessé, mais Ramon Menezes, sélectionneur intérimaire depuis le départ de Tite suite à l'échec en quart de finale de la Coupe du Monde face à la Croatie, pourra, pour venir à bout du Sénégal, compter sur le duo de Vinicius-Rodrygo, Militao, Joelinton, Casemiro, Richarlison et autre Marquinhos.

Aliou Cissé réussira-t-il à offrir au Sénégal une première victoire de son histoire contre le Brésil comme Walid Regragui l'a réussi avec le Maroc ? Rendez-vous est pris, ce mardi, à Lisbonne.