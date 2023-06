Sénégal: Examens du bac et du Bfem - La plateforme TooShare à la rescousse des candidats

Pour pallier le déficit du quantum horaire, une plateforme en ligne dénommée TooShare offre aux candidats du baccalauréat et du Bfem la possibilité de réviser les cours et de disposer de résumés des examens des trois dernières années. Des méthodes et supports validés et accueillis avec grand enthousiasme par les candidats.

À quelques semaines des examens du baccalauréat et du Bfem, les candidats s'organisent en groupes d'amis pour les révisions, comme il est de coutume. Cette année, marquées par des perturbations de divers ordres (grèves des enseignants, situations sociopolitiques), les révisions sont devenues encore plus stressantes. C'est justement pour y apporter des solutions que la plateforme TooShare, un réseau social éducatif, a décidé de descendre sur le terrain au Sénégal. Sa solution consiste à offrir un condensé des cours, un corrigé des épreuves des trois derniers examens du baccalauréat... C'est Alhassane Diop, responsable communication et relations publiques de TooShare qui donne les détails. « Il s'agit de cours en ligne. Comme tout le monde le sait, les récentes manifestations et les grèves des enseignants ont chamboulé l'année scolaire. C'est pourquoi il était nécessaire de trouver un outil qui règle le problème. C'est ce que nous avons voulu faire », a-t-il indiqué. Mieux, dit-il, les professeurs sélectionnés sont excellents dans leurs domaines. Une aubaine pour les parents et les élèves.

Au Lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, c'est l'heure de la récréation. Le Soleil est au zénith. Les élèves se réfugient sous les arbres. Souleymane Sarr est élève en classe de terminale S2. Le stress se lit sur son visage. « Nous nous sommes organisés en groupes, mais cette plateforme TooShare arrive à temps pour régler quasiment tous nos besoins. Les cours sont bien résumés et nous avons une vue assez claire sur ce qui nous attend. C'est presque un ouf de soulagement, en attendant celui de l'obtention du baccalauréat », explique-t-il, tout souriant.

Une impression qu'il partage avec Ndeye Khady Fall, élève en terminale, préoccupée par la pléthore de leçons à maîtriser. C'est pourquoi elle estime que « disposer d'une plateforme comme ça est une chance ».

Le programme focus révision de TooShare, lancé sur toute l'étendue du territoire national, avec des commerciaux en appui, est déployé pour le moment dans les régions de Dakar et de Thiès. Il compte déjà plus de 20.000 adhérents dont 10.000 sont des candidats aux examens qui se sont inscrits en une semaine, si l'on en croit Koffi Floris, le responsable commercial. Il ajoute que les professeurs coptés pour le programme ont accès à des classrooms, des espaces d'enseignement privé où ils utilisent des fonctionnalités comme le Live visioconférence pour accompagner les élèves par matière. Bien sûr, les élèves ont accès à tout cela, soit de manière gratuite, soit à des tarifs extrêmement bas et accessibles.

Coordonnateur général des activités éducatives du Lycée Limamou Laye, Abdou Ndao est aux anges. Préoccupé par les perturbations dues au quantum horaire, il ne cache pas son soulagement depuis qu'il a pris connaissance de l'outil TooShare.