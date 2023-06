Algérie: Journée internationale des archives - Portes ouvertes sur les Archives nationales

ALGER — Le Centre des Archives nationales a organisé, mardi à Alger, des Portes ouvertes à l'occasion de la Journée internationale des archives pour faire connaître ses missions et les moyens humains et matériels dont il dispose pour préserver et sécuriser les documents d'archives.

S'exprimant à l'ouverture de ces Portes ouvertes sur les Archives nationales, le directeur du centre, Mohammed Tiliouine, a souligné "l'importance de la préservation des documents d'archives au regard de leur rôle dans la sauvegarde des mémoires nationale et collective, d'une part, et de leur contribution aux travaux de recherche scientifique et historique, d'autre part".

Le responsable a salué, à cette occasion, les efforts de l'état et l'intérêt qu'il apporte au secteur, en mettant à sa disposition les moyens matériels et les ressources humaines spécialisées nécessaires à la protection des documents d'archives selon les normes internationales en vigueur.

Au cours de cet événement de trois jours, seront mises en avant les missions du Département de conservation du centre, qui reçoit des éléments d'archives des institutions et des administrations aux fins de conservation et d'exploitation.

Outre la présentation d'exposés sur les méthodes de conservation des documents, les étapes de restauration et les normes de stockage, des spécimens de traités de paix et de commerce conclus entre la Régence d'Alger et les pays occidentaux, des cartes, des manuscrits et des archives audiovisuelles sont exposées dans ce cadre.