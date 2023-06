Sénégal: Ramon Menezes coach Brésil - «Se donner les moyens de battre le Sénégal»

«Nous avons beaucoup insisté sur les phases défensives et offensives parce que le football moderne demande de la concentration. On aura en face de bons footballeurs qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. C'est vrai que Neymar Jr n'est pas avec nous. Nous essayons de travailler sans lui. Rodrygo manque aussi à l'appel. Tout le monde sait la valeur de ce joueur. Nous savons, qu'avec le Sénégal, il y aura une bonne opposition en face. On a travaillé à tous les niveaux pour être prêts face à un adversaire qu'on ne présente pas».

Sadio Mané, «un joueur de classe mondiale»

«Sadio Mané est un grand footballeur. Tout le monde sait qu'il est de classe mondiale. Physiquement, il est impressionnant. Le Sénégal est une équipe qui fait le plus dans la transition et surtout ils sont dangereux sur les premiers ballons. Aujourd'hui, vous avez vu de vous-même, la sélection brésilienne est très bien organisée. Le travail continuera dans à les niveaux. On pense qu'il faut être intelligent dans le jeu que ce soit défensivement ou offensivement».

Le racisme dans le football

«Partout dans tout le monde entier quand il y a racisme dans un terrain de football, on ne doit pas jouer. C'est important. Moi, ma position est claire dessus. Et je l'ai toujours défendu».

Le Brésil qui ne fait plus peur

«Le Brésil sait qu'aujourd'hui, il doit beaucoup travailler pour revenir au premier plan du football mondial. Tous les footballeurs savent ce qu'on attend d'eux. C'est pourquoi, on doit montrer au Sénégal qu'on a la force de les gagner. On sait bien que c'est le Champion d'Afrique mais on se donnera les moyens de le battre».