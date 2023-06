Ile Maurice: Écologie - Super U Flacq remporte l'Environmental Award

Pour marquer la Journée mondiale de l'environnement 2023, le ministère de l'Environnement a organisé une première édition de l'Environmental Awards.

L'objectif était de mettre en avant et de récompenser les efforts des organisations qui considèrent le développement durable et prennent des initiatives environnementales pour réduire leur empreinte carbone et optimiser l'utilisation des ressources et minimiser la production de déchets. Dans la catégorie des supermarchés et hypermarchés, ce sont les efforts durables de Super U Flacq qui ont été reconnus.

En effet, Super U vise à faire du commerce autrement. Pour ce faire, l'entreprise travaille en partenariat avec Mission Verte, We-Recycle, WeCycle, Foodwise, BiobiNTM, Bioil Ltd. Melissa Tsin, directrice de Super U, Maurice explique que «nous avons pris diverses mesures pour mieux gérer nos déchets, réduire le gaspillage alimentaire, valoriser les matériaux et améliorer notre performance énergétique.»

En effet, la gestion des déchets est la mesure principale prise parmi les initiatives pour la préservation de l'environnement. Super U encourage l'utilisation de contenants réutilisables dans ses rayons frais comme le traiteur, le charcutier, le poissonnier, le boucher et le volailler. De plus, des sacs réutilisables, fabriqués à partir de matières recyclées, sont aussi mis à la disposition des clients pour les courses. Des sacs réutilisables et transparents peuvent aussi être utilisés pour l'emballage des fruits et légumes en vrac.

Pour une meilleure performance énergétique, des mesures visant à optimiser la gestion et l'utilisation de l'énergie et des matériaux ont été mises en place. Par exemple, une centrale photovoltaïque de 1,146 MW y est opérée pour produire de l'énergie renouvelable. Des matériaux de construction et appareils moins énergivores ont aussi été favorisés comme des éclairages LED et des lampes solaires.

Quant à la production du froid, elle a été modernisée avec la fermeture des meubles réfrigérés. Une gestion intelligente de l'eau a aussi été mise en place par le recyclage des eaux usées à travers sa station d'épuration. Super U propose aussi «des éco-recharges pour certains produits et travaille avec des partenaires pour collecter et valoriser les déchets tels que les bouteilles en plastique, les sacs en plastique, les papiers, les canettes, les cartons et les bouteilles en verre».

Par ailleurs, le magasin fait aussi des dons alimentaires à travers l'initiative Kadi Partaze, en collaboration avec Foodwise et Bioculture. À chaque mois, les clients peuvent faire des dons alimentaires aux organisations non gouvernementales (ONG) locales dans les quatre supermarchés.

«Nous nous efforçons de changer la grande distribution en valorisant l'humain et sa communauté, tout en soutenant une chaîne de valeur responsable», soutient Pascal Tsin, le directeur général de Super U Maurice.

Super U Maurice compte poursuivre les innovations et prendre des mesures concrètes pour réduire son impact environnemental et pour soutenir sa communauté.