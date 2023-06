Ile Maurice: Fête de la musique - que résonne le son !

Demain le mercredi 21 juin, la musique sera en fête. L'occasion pour tous les Mauriciens de se laisser transporter par les diverses sonorités.

Que serait le monde sans musique ? Elle rythme la vie. Chaque année, la musique est célébrée en grande pompe le 21 juin. C'est en 1982, à l'initiative du ministre français de la Culture, Jack Lang, que cette fête a vu le jour. Cette initiative a connu un immense succès car depuis, elle a dépassé les frontières de l'Hexagone et résonne à travers le monde.

Cette année, plus de 120 pays participeront à cette fête. C'est l'occasion pour les professionnels mais aussi les amateurs de mettre en avant leur musique. Entre anciens et nouveaux sons, le public, lui, peut découvrir une large palette de musiques. Et Maurice n'y fait pas exception. Pour marquer cet événement, la musique résonnera dans divers coins de l'île. Nous vous proposons quelques événements prévus cette semaine dans le cadre de cette fête, à vous d'en profiter au maximum.

Le conservatoire se met au diapason

Comme chaque année, le conservatoire François Mitterrand à Quatre-Bornes fera la part belle à la musique. Ainsi, le dimanche 25 juin, diverses activités sont prévues entre 10 h 30 et 15 heures. La journée débutera par un podium ouvert aux artistes. À partir de 11 heures, karaoké et divers jeux dont Muzipoly, Puzzle & Bingo musical seront au programme.

À 14 heures, le concert AllWomen Ensemble, en collaboration avec le ministère des Arts et du patrimoine culturel, sera présenté par les musiciennes du conservatoire. Le répertoire sera composé aussi bien de musique classique que de mélodies actuelles. Cette journée se terminera par un grand concert de musique classique, pop, jazz, et musique traditionnelle, proposé par l'orchestre et la chorale du conservatoire, ainsi que le groupe Demaiko, en collaboration avec le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine et créole. À noter qu'un coin restauration sera à la disposition du public de 10 heures à 17 h 30. Entrée gratuite.

L'IFM accueille Dreamers

La 16e édition de Dreamers sera pile au rendez-vous de la fête de la musique. Cette fois, ce sera au tour de l'Institut français de Maurice (IFM) d'accueillir ce concept, qui existe depuis 2016. L'événement se déroulera entre 17 et 23 heures. Vous découvrirez toute une panoplie d'artistes sur les deux scènes. Il y aura de la musique classique avec Caroline Villain et Patrice Larose, de la pop avec Shanny Rasamy, du beatbox et de la danse avec Sami Lee et Numanity respectivement, du slam avec Lafleur Malade, de la House avec Nina Hellis, de l'électro avec le duo Kush-Kevin du collectif Revival et de la techno avec Ken Zo. Billets disponibles en prévente et à la porte.

La Croisette en mode Lamizik

Pour marquer cette journée, La Croisette organise «Vinn fet lamizik», le samedi 24 juin à partir de 19 h 30 autour d'un concert, qui se déroulera sur l'esplanade du Mall à Grand-Baie. Deux artistes locaux se produiront, à savoir Madii Madii et Mr Love. À noter que ce concert sera gratuit.

Pléiade d'artistes chez N'Joy

L'adresse incontournable des soirées de Grand-Baie ne pouvait pas passer à côté de cette célébration de la musique. N'Joy vous propose dès midi des sessions en live qui promettent de vous mettre du baume au coeur. Vous apprécierez sur scène Sayaa (accoustic session), Hans Nayna (accoustic session), Nathaniel Létandrie, Ludmilla et Jerome Wong, Zulu et Blakkayo. La journée verra également la présentation des lunettes Yo. Conçues par Helios, ces lunettes ont été inspirées par le chanteur Blakkayo. Les fans de Blakkayo pourront également le rencontrer entre 18 et 19 heures pour une séance de dédicace. En sus de la musique, ceux présents pourront se délecter du fameux barbecue des chefs de N'Joy. À la porte, un voucher de Rs 500 vous donnera droit à une boisson.

Lamizik dan Moka

Moka sera en fête demain, 21 juin. De 17 à 21 heures, plusieurs artistes seront sur la scène de l'amphithéâtre de Telfair pour Fet Lamizik dan Moka. Ceux présents pourront ainsi découvrir sur scène Hans Nayna, Sayaa, Ravann Koze et KvSisters and Band. Une offre restauration sur place, proposée par Mr Bao, Seb's Kitchen et Pure Vegan Corner, promet de satisfaire ceux qui auront un petit creux.