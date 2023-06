Algérie: Les diplômés de la formation professionnelle invités à s'orienter vers l'entrepreneuriat

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a invité, mardi à Alger, les stagiaires et diplômés du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels à se diriger vers l'entrepreneuriat, à développer leurs projets et bénéficier des divers avantages qu'offre la nouvelle loi sur l'investissement, indique un communiqué du ministère.

Lors de sa participation avec des membres du gouvernement à la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Salon national de l'innovation, à l'invitation du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique a appelé les stagiaires et les diplômés du secteur à se rapprocher des autorités locales en charge du soutien à l'investissement, notamment via l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, pour "bénéficier de l'ensemble des avantages qu'offre la nouvelle loi sur l'investissement aux jeunes et aux porteurs de projets, en vue de consolider le tissu des petites et moyennes entreprises (PME) industrielles, qui sont essentielles pour réaliser le développement économique et la prospérité du pays".

Lors de la cérémonie d'ouverture de cette édition, organisée au niveau de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger, la délégation ministérielle a visité les différents stands de cette exposition, qui connaît la participation de plus de 90 projets innovants dans divers domaines, réalisés par des diplômés du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels, conclut le communiqué.