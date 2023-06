Algérie: FIA - Le président de la République met en avant le soutien constant de l'Etat aux investisseurs

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé mardi à l'ouverture de la 54e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), la détermination de l'Etat à poursuivre son soutien aux investisseurs pour le lancement ou l'élargissement de leurs projets dans divers secteurs et à augmenter le taux d'intégration nationale, affirmant que "l'avenir du pays est dans les start-up et les jeunes investisseurs".

Lors de sa visite aux différents stands de la FIA et ses échanges avec les opérateurs économiques et chefs d'entreprises publiques et privées, le Président Tebboune a réaffirmé l'attachement des pouvoirs publics à accorder toutes les facilités aux porteurs de projets, notamment dans les industries mécaniques, manufacturières et dans l'agriculture, appelant à l'augmentation du taux d'intégration nationale d'autant que les capacités du tissu industriel national le permettent.

Le président de la République s'est longtemps attardé au pavillon de l'Entreprise privée "VMS industrie", sise dans la wilaya de Bejaïa et spécialisée dans la fabrication de cycles, de motocycles (scooter) et de tricycles, où il a appelé les responsables de l'entreprise à élargir leur activité et à diversifier leurs produits, soulignant l'importance de la filière industrielle dans laquelle elle active.

Dans le même contexte, le Président Tebboune a appelé à la nécessité de "lancer la production de véhicules légers servant d'ateliers pour réparer les pannes mécaniques des voitures et des artisans, à même d'attirer les jeunes investisseurs".

L'entreprise privée cherche à ouvrir, d'ici à deux semaines, une unité spéciale pour la fabrication de châssis entrant dans la fabrication de motos, et ce, à Oued el Berdi (Bouira), selon les explications de ses responsables qui ont affirmé que le taux d'intégration de l'entreprise varie entre 25 et 60%.

Par ailleurs, l'industrie militaire a occupé une part importante des pavillons de la foire, qui s'étalera sur six jours, où les sociétés et les entreprises relevant du ministère de la Défense nationale exposent une série d'équipements et de véhicules fabriqués localement, avec un taux d'intégration important, selon les explications fournies à l'occasion. Le président de la République a salué les progrès réalisés par l'Algérie dans le domaine de l'industrie militaire, appelant à la promotion du partenariat public-privé et à l'augmentation du taux d'intégration industrielle nationale, notamment dans l'industrie mécanique, les véhicules blindés, les moteurs, les systèmes de contrôle, et les armes. Le Président Tebboune s'est, également, enquis du premier salon virtuel algérien qui met en avant les réalisations des cinq (5) secteurs stratégiques sur lesquels mise l'Algérie pour réaliser le développement économique. Il s'agit de l'industrie, toutes filières confondues, de l'agriculture, des énergies renouvelables, des technologies de l'information et de la communication (TIC), de l'économie de la connaissance et du tourisme.

Les jeunes investisseurs... avenir du pays

Au niveau du même pavillon, le président de la République s'est rendu à l'espace technologique algérien (Algeria Techspace), qui regroupe 30 start-up, ainsi que des organismes accompagnant ce type de start-up innovantes.

Il est prévu durant la Foire l'organisation de conférences et d'un concours en ingénierie et innovation pour encourager les jeunes, notamment les étudiants, à concrétiser leurs projets.

A ce propos, le Président Tebboune a mis l'accent sur la nécessité de conclure des partenariats entre les start-up algériennes et leurs homologues africaines, en se dirigeant vers l'exportation des produits et des services innovants vers les marchés africains, notamment le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, soulignant que l'Algérie "mise beaucoup" sur les jeunes investisseurs en la matière, car étant "l'avenir du pays".

Au niveau des stands dédiés aux start-up, le président Tebboune s'est intéressé à une entreprise ayant mis au point un robot capable d'accéder à des endroits très difficiles d'accès ou inaccessibles aux pompiers lors des incendies.

Le président de la République s'est engagé à faciliter l'octroi de brevet au profit de cette invention, en vue de sa commercialisation en Algérie. Le président de la République, qui visitait le stand de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) s'est félicité de l'amélioration significative du climat des affaires en Algérie, à la faveur du nouveau cadre juridique régissant les investissements.

Le Président Tebboune a rappelé, à ce propos, que "par le passé, ça prenait cinq (5) années à l'investisseur pour lancer son projet", se disant confiant quant au travail accompli par l'agence, créée l'année dernière.

Au pavillon dédié à l'Italie, invitée d'honneur de cette édition du FIA, le Président Tebboune a affirmé que l'Algérie était favorable à l'établissement d'un partenariat stratégique avec ce pays et au renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines et secteurs.

Au stand du constructeur automobile FIAT, le Président Tebboune a insisté sur l'impératif d'accélérer le démarrage de la production de véhicules de cette marque italienne en Algérie, à même de répondre aux besoins du marché national.

Le Président Tebboune s'est, par ailleurs, enquis du projet de production de sucre dans le sud de l'Algérie à partir de la transformation de la betterave sucrière, présenté par le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

Le président de la République a mis en avant la qualité de ce produit et les moyens disponibles qui permettent d'atteindre une production extraordinaire.

Cette manifestation économique annuelle connaît la participation de 473 entreprises algériennes et 165 étrangères représentant 30 pays.

La Jordanie arrive en tête des participants étrangers à cet évènement avec 25 entreprises, suivie de la Turquie (22), l'Iran (12), le Pakistan (11) et la Palestine (10).