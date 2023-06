Congo-Kinshasa: Kwilu - Plus de 50 agents électoraux retenus pour prester dans 7 bureaux de réception des candidatures

Le secrétaire exécutif provincial de la CENI Kwilu, Jean-Robert Muyense, a annoncé, lundi 19 juin, que plus de 50 agents sont retenus après le test organisé par la CENI, et vont être déployés dans au moins 7 bureaux de réception et traitement des candidatures à travers cette province.

Jean-Robert Muyense a fait cette annonce à la clôture, lundi, de la formation de niveau 2 qui a été organisée à Bandundu à l'attention de ces agents.

« Lors de cette formation qui a eu lieu ici au centre Ntombwa à Bandundu ville, nous avons organisé deux évaluations, la première c'était l'évaluation à mi-parcours, et tout à l'heure-là nous venons de terminer une évaluation finale.

Et à l'issue de ces deux évaluations, nous avons retenu 56 candidats sur les 77. Et ce sont ces 56 candidats qui vont travailler dans les 7 bureaux de réception et traitement des candidatures », a-t-il expliqué.

Il a par ailleurs, indiqué les sites où seront ouverts les bureaux de réception et traitement des candidatures dans la province de Kwilu :

« Les 7 bureaux de réception et traitement des candidatures seront installés dans les antennes de la CENI qui sont dans la province du kwilu. Ici à Bandundu, ça sera au niveau du SEP, à Bagata ça sera au bureau de l'antenne, à Masimanimba ça sera au bureau de l'antenne, Kikwit, Gungu, Bulungu, Idiofa, bref, tous ces 7 bureaux seront installés là où se trouvent les antennes de la CENI ».

Le dépôt des candidatures pour la députation va débuter le 25 juin prochain sur toute l'étendue de la République, selon le calendrier électoral publié par la CENI.