Sénégal: Boubacar Drame, conseiller technique du ministre de l'agriculture - «La recherche agricole contribuera significativement à l'atteinte des objectifs de la SNSA»

Un atelier national qui a pour objectifs, entre autres, de réfléchir à une approche collective des DeSIRA pour contribuer à l'évolution du Système national d'innovation agricole (SNIA), formuler des proposions dans ce sens et influencer la stratégie de développement rural, se tient du 20 au 21 juin 2023 au Pôle de recherche de l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) de Dakar.

Se réjouissant de la tenue de cette réflexion nationale, Boubacar Dramé, représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural à la cérémonie, a déclaré que la recherche agricole contribuera significativement à l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire (SNSA).

La rencontre de deux jours, organisé par le projet DISSEM-INN, à l'initiative du Centre de coopération internationale de recherches agronomiques pour le développement (CIRAD), fait partie des trois (3) ateliers nationaux d'appui à des actions de plaidoyers dans trois (3) différents pays du Sahel (Sénégal, Burkina Faso et Niger). Venu représenter le ministre sénégalais de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Aly Ngouye Ndiaye, le Conseiller technique Boubacar Dramé a exprimé l'importance et ses attentes de l'atelier.

«La production de connaissances transversales générées par le projet DISSEM-INN contribuera à l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire (SNSA)», a déclaré le Conseiller technique du ministre de l'agriculture. Selon M. Dramé, le département de l'Agriculture accorde une place capitale au développement d'innovations sur les Systèmes agricoles et alimentaires durables et mieux adaptés aux changements climatiques.

Le Directeur général de l'ISRA, quant à lui, a estimé que c'est important que l'institut qu'il dirige participe à cette rencontre nationale d'échanges. «Il est important que l'ISRA participe à cette réflexion nationale sur la contribution des DeSIRA au Système national d'innovation agricole, dans la mesure où, en tant qu'institut étatique mandaté par la recherche agricole, nous constituons l'élément central», a précisé Momar Talla Seck.

Pour lui, ces projets mis en oeuvre avec le CIRAD, attestent d'un partenariat riche et fécond entre les instituts du Nord et du Sud, à l'image de beaucoup d'autres initiatives. A l'en croire, ce partenariat regorge 19 partenaires, 11 pays et le Comité inter-Etats de lutte contre la sècheresse au Sahel (CILSS).

Les projets DeSIRA sont des projets de recherches-actions financés par l'Union européenne qui développe des innovations sur les Systèmes agricoles et alimentaires, afin de les rendre plus durables et plus adaptés aux changements climatiques.