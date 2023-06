Maroc: Le gouvernement poursuivra la mise en oeuvre des réformes selon une approche basée sur la régionalisation avancée et la déconcentration administrative (M. Akhannouch)

Rabat — Le gouvernement poursuivra la mise en oeuvre des différents projets et réformes prioritaires pour les citoyens selon une approche fondée sur la régionalisation avancée et la déconcentration administrative, a affirmé mardi le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

M. Akhannouch a indiqué, en réponse à une question centrale à la Chambre des Conseillers lors de la séance plénière mensuelle sur le thème : "La Charte de la déconcentration administrative et le pari de la justice spatiale et sociale", que conscient de la dimension régionale dans le succès des chantiers menés dans le secteur de la santé, le gouvernement s'est efforcé de créer des groupements sanitaires territoriaux pour assurer une utilisation optimale des ressources humaines et financières et orienter les investissements publics selon une démarche basée sur la régionalisation avancée, dans l'objectif d'instaurer la justice spatiale dans le domaine de le santé sur l'ensemble du territoire national.

Il a ajouté que le gouvernement oeuvre pour la création de la carte de santé régionale, pour identifier les potentialités de chaque région en termes d'infrastructures dans les secteurs public et privé et de ressources humaines, ce qui permettra aux groupements sanitaires territoriaux de fixer les priorités d'investissement dans le domaine de la santé et de la protection sociale au niveau de chaque région en vue d'enrichir l'offre régionale de santé et réduire les disparités spatiales.

S'agissant du secteur de l'éducation, M. Akhannouch a indiqué que le gouvernement s'emploie, à travers le plan national d'accélération de la transformation du système d'enseignement supérieur, à asseoir un nouveau modèle universitaire qui s'articule autour de pôles universitaires régionaux intégrés, en droite ligne avec les objectifs de la régionalisation avancée, ajoutant que le but de cette démarche est de faire de l'université une source d'attractivité pour les régions en tenant compte des caractéristiques économiques, sociales, culturelles et environnementales de chaque région et en vue d'établir une justice territoriale efficace, en consécration de la dimension régionale du secteur, dans laquelle les académies jouent un rôle central.

Évoquant le secteur du tourisme, le Chef du gouvernement a souligné que l'exécutif a pris en considération la dimension régionale dans la mise en oeuvre de la feuille de route stratégique nationale pour le secteur du tourisme 2023-2026, à travers l'organisation d'assises régionales, qui permettent la rencontre de toutes les parties concernées pour échanger sur le cadre général et les différents axes et objectifs de cette carte nationale du tourisme.

Le gouvernement, a-t-il par ailleurs indiqué, oeuvre pour instaurer une justice spatiale dans la gestion des ressources en eau en considération de la dimension territoriale, par le lancement de projets d'interconnexion des bassins hydrauliques dans l'ensemble des régions du Royaume.

Et afin de relever le défi du stress hydrique que connaît le Royaume, à cause des changements climatiques et de la persistance de la sécheresse, et en application des directives royales, des changements ont été introduits sur le programme national d'approvisionnement en eau potable et en eaux d'irrigation 2020-2027, en portant le coût total du programme de 115 milliards de dirhams à 143 milliards de dirhams, a-t-il noté précisant que ces changements ont porté sur des projets structurants au profit de toutes les régions du Royaume.

Concernant la question de l'urbanisme et de l'habitat, et dans le cadre de la consolidation de la régionalisation avancée, M. Akhannouch a relevé que le dialogue national sur l'habitat et l'urbanisation lancé par le gouvernement en septembre 2022 répondait à un souci partagé de faire émerger des recommandations et des propositions concrètes pour l'élaboration de nouvelles politiques publiques pour le secteur, ajoutant que les assises régionales issues de ce dialogue ont constitué une véritable plate-forme rassemblant l'ensemble des intervenants, experts et acteurs de la société civile pour débattre des questions ayant trait à l'aménagement, la gouvernance du secteur, la réduction des disparités territoriales, à l'équité et à la justice spatiale.

M. Akhannouch a, en outre, affirmé que le gouvernement a fait de l'emploi une priorité nationale en mettant en place des initiatives innovantes, en vue de surmonter les effets de la crise sanitaire sur l'emploi, selon une approche qui renforce la justice spatiale dans la répartition des emplois et des programmes d'inclusion économique des jeunes, qu'ils soient au chômage ou ayant perdu leur emploi pendant la crise du Covid-19.

Ainsi, a-t-il expliqué, le gouvernement a élaboré 9 programmes régionaux pour l'emploi en vue de définir des priorités dans le domaine de la promotion de l'emploi, tout en proposant des mesures concrètes à mettre en oeuvre dans un cadre contractuel avec les acteurs concernés, ajoutant que l'exécutif a également signé 12 conventions avec les régions pour favoriser l'emploi au niveau régional, en plus de soutenir l'emploi dans le monde rural dans le cadre d'une vision globale de cette problématique, par l'amélioration de l'employabilité à travers le programme lancé par l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, ayant permis l'accompagnement de 4.421 porteurs d'idées de projet, la finalisation de 2.749 dossiers d'études de faisabilité et le traitement de 1.922 dossiers de financement en milieu rural.

Dans ce contexte, le Chef du gouvernement a passé en revue les résultats positifs des programmes "Awrach" et "Forsa" pour le renforcement de la dimension spatiale et la justice spatiale et la promotion des économies locales, à travers l'encouragement de la création des opportunités d'emploi et des entreprises par les jeunes.

En conclusion, M. Akhannouch a assuré que les chantiers de la déconcentration occupent une place centrale dans l'action du gouvernement, en réponse aux directives royales exprimées dans le discours d'ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, dans lequel Sa Majesté le Roi a insisté sur "la nécessité de la mise en oeuvre effective de la Charte de déconcentration administrative, la simplification et la digitalisation des procédures, la facilitation de l'accès au foncier et aux énergies vertes, l'appui financier aux porteurs de projets".