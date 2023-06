Maroc: Témara - Un brigadier use de son arme de service pour interpeller un individu ayant mis en danger la sécurité des citoyens et des forces de l'ordre (source sécuritaire)

Témara — Un brigadier de police du district provincial de sûreté de la ville de Témara a été contraint de faire usage de son arme de service, aux premières heures de ce mardi, afin d'interpeller un individu de 39 ans (repris de justice) qui était en état d'ébriété et d'impulsion avancées, ayant exposé les citoyens et les éléments de police à une agression sérieuse et dangereuse à l'aide de l'arme blanche.

Les services de police de la ville de Témara ont ouvert une enquête judiciaire à la suite d'une plainte pour violence à l'égard des ascendants, déposée par une femme accusant son fils de l'avoir exposé à des coups et des blessures, indique une source sécuritaire, ajoutant que le mis en cause a opposé au moment de son interpellation par les forces de l'ordre, une farouche résistance à l'aide d'une arme blanche, ce qui a poussé un brigadier de police à faire usage de son arme de service et à tirer une balle de sommation avant de toucher le prévenu au niveau de ses membres inférieurs.

L'usage de l'arme de service a permis de neutraliser le danger imminent causé par le prévenu et à saisir l'arme blanche utilisée dans cette agression, relève la même source, ajoutant que le prévenu a été interpellé dans la ville de Tamesna après une tentative de fuite et a été transféré à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l'hôpital, à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, et de déterminer l'ensemble des faits criminels qui lui sont reprochés, conclut-on de même source.