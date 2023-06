Gabon: Bakoumba - Hortense Bayogha fait un don aux auxiliaires de commandement et aux femmes de l'UFPDG

Les auxiliaires de commandement et les femmes des groupes socioculturels du département de Lékoko, précisément, celles de l'Union des femmes du Parti Démocratique Gabonais (UFPDG), ont officiellement reçu respectivement, des drapeaux et des pagnes. L'initiative est de la "camarade" Hortense Bayogha. Le cérémonie a eu lieu ce samedi 17 Juin 2023 au Foyer Sodepal de la commune de Bakoumba.

C'est une salle du Foyer Sodepal archicomble. Les femmes des groupes socioculturels et les auxiliaires de commandement du département de Lékoko ont répondu présent à l'invitation de la "camarade" Hortense Bayogha. Les auxiliaires ont reçu des drapeaux. Les femmes des groupes socioculturels ont quant à elles, ont reçu des pagnes.

Heureux et fier de ce geste à l'égard des femmes de l'UFPDG et à celui des auxiliaires de commandement, le Secrétaire départemental Aubin Lobo n'a pas manqué d'apprécier à sa juste valeur cette action. Il a d'ailleurs salué et encouragé la donatrice pour cette énième action.

"Cette action vient, une fois de plus, réaffirmer l'engagement des cadres et militants du Parti Démocratique Gabonais d'être plus proches des populations et des structures de base du parti" laisse entendre le Secrétaire départemental .

La donatrice a dit être honorée de cette présence massive, non seulement des auxiliaires de commandement, mais surtout, celle des femmes des groupes socioculturels. Pour sa part, Hortense Bayogha a dit ne ménager aucun effort pour multiplier de telles initiatives au profit des populations du département de Lékoko.

Non sans souligner, sa détermination de travailler davantage aux côtés des autres cadres du parti pour plus d'efficacité, comme le veut, le Président du PDG, Ali Bongo Ondimba.

« Il est de notre devoir, entant que responsables et cadres du PDG, de descendre régulièrement consulter la base que vous constituez. Et ce, à travers des actions de terrain comme aujourd'hui. Faites-en un bon usage et j'espère vous retrouver dans les prochains jours » a-t-elle conclu.

Les auxiliaires de commandement et les femmes des groupes socioculturels ont, à leur tour, exprimé leur gratitude pour cette nouvelle marque d'attention. Ils ont promis, rendre l'ascenseur lors des prochaines consultations électorales prévues cette année. Les femmes ont promis leur soutien indéfectible aux actions de leur formation politique.