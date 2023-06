Afrique: L'Algérie condamne fermement la prise d'assaut de la résidence de son ambassadeur à Khartoum

ALGER — L'Algérie a condamné fermement mardi la prise d'assaut et le saccage de la résidence de son ambassadeur dans la capitale soudanaise Khartoum, réitérant son appel à toutes les parties soudanaises à "arrêter de s'entretuer et à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne fermement la prise d'assaut et le saccage de la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Khartoum et insiste sur la nécessité de poursuivre les auteurs responsables de cet acte criminel qui constitue une violation du droit international et des us diplomatiques", souligne le communiqué.

"L'Algérie insiste sur la nécessité de protéger les sièges des missions diplomatiques et réitère son appel à toutes les parties soudanaises à arrêter de s'entretuer et à favoriser le dialogue pour surmonter les différends et mettre fin à la crise selon les aspirations légitimes du peuple soudanais frère", ajoute la même source.

Pour rappel, l'Algérie avait procédé à l'évacuation de son personnel diplomatique en poste au Soudan ainsi que les membres de la communauté nationale suite à la regrettable crise que connait ce pays frère.