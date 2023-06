Algérie: Affaires étrangères - Les informations sur l'injonction adressée à l'ambassadeur émirati de quitter le territoire algérien 'dénuées de tout fondement'

ALGER — Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a "démenti en bloc" mardi soir, dans un communiqué de presse, "les informations dénuées de tout fondement relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias", selon lesquelles le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire algérien.

"Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger rejette en bloc les informations dénuées de tout fondement relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, selon lesquelles le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d'information", lit-on dans le communiqué.

"Le porte-parole du ministère a souligné la solidité des relations privilégiées algéro-émiraties établies entre les deux pays et peuples frères, mettant en relief le souci commun de les hisser aux plus hauts niveaux, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le président des Emirats arabes unis, son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nahyane", a conclu la même source.