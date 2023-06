Congo-Brazzaville: Numéro d'identification unique - Mise en service d'un nouveau cadre d'enrôlement

Le ministre de l'Économie et des Finances, Jean Baptiste Ondaye, a ouvert, le 20 juin, le Centre d'enrôlement du Numéro d'identification unique (NIU) de la ville capitale, un jour après l'inauguration de celui de Pointe-Noire. Doté d'équipements informatisés, ce nouveau centre dispose d'une capacité d'enrôlement de mille usagers par jour.

L'ouverture du nouveau centre d'enrôlement des usagers pour la production du NIU, en plus des onze autres sites existants, intervient dix jours avant l'entrée en vigueur effective de la réforme, soit le 30 juin prochain. Le NIU constitue, en effet, un référentiel aux systèmes d'identification du ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que d'autres administrations comme les Douanes, les Impôts, la Justice pour le casier judiciaire, l'Intérieur pour la carte nationale d'identité.

Selon les autorités de tutelle, la carte biométrique permet de disposer d'un fichier « fiable » des acteurs économiques du pays. Cet outil contribuera, a assuré le ministre de l'Économie et des Finances, à améliorer la collecte des recettes de l'État ainsi qu'à sécuriser les ressources publiques, dans un contexte de la rareté des ressources et de l'engagement du gouvernement envers des partenaires au développement.

Le projet de carte NIU a été l'une des priorités du gouvernement depuis son initiative en 2004, puis son lancement en août 2020. « L'identification avec certitude de la population est une nécessité de toutes les nations du monde, lorsqu'elle permet d'identifier avec certitude les franges de la population considérées comme dangereuses ou marginales, délinquants et criminels récidivistes ou encore des honnêtes citoyens. Notre système d'identification est irréprochable et nous pouvons nous en réjouir », a déclaré Jean Baptiste Ondaye.

L'obtention du NIU est désormais obligatoire pour tout acteur économique et toute personne physique pour des transactions économiques et administratives. Il est attribué aux nationaux et ressortissants étrangers vivant en République du Congo, a précisé le coordonnateur du projet NIU, Roger Aymar Andely. Celui-ci s'est félicité du dispositif mis en place réduisant la durée de formalités à moins de 45mn, grâce à la technologie fournie par le partenaire allemand Mulbhauer.

« En plus des douze sites d'enrôlement répartis à Brazzaville et Pointe-Noire, nos partenaires opérateurs économiques peuvent aussi s'inscrire en ligne via l'appli FILLI, en seulement 10 mn. Le projet NIU est doté de 100 machines et de 150 agents formés à la tâche (...) Au 1er décembre 2022, nous avons enregistré 72 000 enrôlés, et au 15 juin 2023 plus de 195 000, soit une augmentation de 170% en six mois », a souligné Roger Aymar Andely.

Le NIU est exigé pour la signature de tout type de contrat de prestations des services ; l'émission d'une facture de livraison de biens ou de prestations de services ; la signature de tout acte d'engagement financier ayant la forme de contrat, bon ou lettre de commande et marché public ; le type de contrat d'assurance ; l'ouverture d'un compte bancaire ; le transfert de fonds à l'étranger ; l'abonnement d'eau et d'électricité ; l'abonnement auprès d'un opérateur de télécom, internet ou télévision ; l'immatriculation aux caisses de sécurité et de prévoyance sociale...