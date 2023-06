Congo-Brazzaville: Enseignement général - Les épreuves du baccalauréat se déroulent normalement

Comme prévu, les épreuves du baccalauréat général ont débuté le 20 juin sur toute l'étendue du territoire national pour prendre fin trois jours après.

« Nous constatons l'engouement des candidats déterminés à décrocher le diplôme qui leur ouvrira les portes de l'université. Tout se passe dans le calme dans les 252 centres d'examen retenus à travers le pays », a fait savoir le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, lors du lancement des épreuves de cet examen d'Etat dans quelques centres de Brazzaville, notamment les lycées Thomas-Sankara, Révolution et Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Pour le premier jour, toutes les séries ont débuté par les mathématiques. Le deuxième jour, les séries littéraires feront les langues tandis que les scientifiques C et D passeront l'épreuve des sciences physiques et de l'anglais. Le 22 juin, troisième jour de l'examen, les littéraires feront histoire et géographie ainsi que leur deuxième langue respective. Les scientifiques, quant à eux, composeront sur les sciences de la vie et de la terre, histoire. Le 23 juin, dernier jour des épreuves, toutes les séries feront philosophie ainsi que l'éducation physique et sportive.

Après les épreuves, les 92 173 candidats devraient retenir leur souffle en attendant les résultats. Il n'est pas exclu de rappeler que l'année dernière, le département de la Cuvette-Ouest avait occupé la première place avec 63,24% d'admis, suivi respectivement des Plateaux 56,22%, de la Bouenza 52 ,6%, de la Likouala 59 ,62%, du Pool 47,42% et du Niari 28,97%. Il faut donc attendre les résultats de cette année pour savoir si les départements qui ont occupé les premières places vont s'y maintenir ou encore d'autres se feront valoir.