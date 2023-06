Congo-Brazzaville: Santé de la reproduction - Examen du plan stratégique intégré

Les experts de la santé, les partenaires techniques et financiers du système des Nations unies se sont réunis, le 20 juin, à Brazzaville, pour examen et validation du plan stratégique intégré pour la santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition.

L'objectif du document est de relever les défis et de garantir un avenir meilleur pour les mères, enfants et adolescents, a expliqué le directeur général de la population, le Dr Paul Oyere Moke, à l'ouverture de l'atelier. Ce plan, a-t-il dit, consiste à améliorer les indicateurs de santé maternelle et infantile.

Selon lui, la question de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent touche les personnes qui franchissent les étapes les plus sensibles, les plus vives et les plus déterminantes pour la vitalité démographique de la nation.

Il a rappelé à cette occasion, les statistiques actuelles qui reflètent une situation presque stationnaire depuis 2021. 445 décès maternels pour 100 000 nouveau-nés en 2021 et 414 décès décès pour 100 000 nouveau-nés en 2022, 29 décès néonatals pour 1000 nouveau-nés en 2021 et 27 décès pour 1000 nouveau-nés en 2022.

Le chargé de programme au Fonds des Nations unies pour la population, le Dr Achille Lanzy, de son côté, a indiqué que le document a été mis en place par le gouvernement avec l'appui financier de ce fonds pour prendre en charge tous les aspects qui concourent au bien-être de la femme enceinte, du nouveau-né et des adolescents.

L'atelier prend fin le 22 juin et permet de présenter le document aux autres partenaires n'ayant pas participé à la validation technique du document, afin de poser les bases vers la planification opérationnelle.

Selon le Dr Achille Lanzy, le nombre des districts sanitaires s'élève à cinquante-deux et la mise en oeuvre du plan se fera dans chaque district où il sera décentralisé, de sorte que la responsabilité de chaque district soit connue.