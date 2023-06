Ethiopie: Le représentant du HCR auprès de l'UA souligne la nécessité d'inclure les réfugiés dans les systèmes et plans socio-économiques nationaux

Addis Ababa — Bien que le problème des réfugiés reste un défi persistant sur le continent africain, nous pouvons nous y attaquer en faisant de l'inclusion des réfugiés dans les systèmes et plans nationaux une réalité, selon le représentant du HCR auprès de l'Union africaine.

S'exprimant lors de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés 2023 aujourd'hui, le représentant du HCR auprès de l'Union africaine et de la CEA, Buti Kale, a déclaré que le problème des réfugiés reste un défi persistant sur le continent africain en raison de facteurs complexes.

Il y a ceux qui ont été déplacés de force de leur pays et en exil, mais tout espoir n'est pas perdu parce qu'il y a un moyen de leur permettre de retrouver leur dignité pour retrouver leur espoir, a-t-il ajouté.

Selon lui, le coeur du pacte mondial pour les réfugiés est un principe de partage des charges et des responsabilités et cela ne peut se produire que si les personnes qui ont été déracinées et éloignées de leur pays d'origine sont en mesure de se sentir chez elles.

Pour qu'elles se sentent ainsi acceptées, il est essentiel de respecter un certain nombre de droits inscrits dans les conventions internationales et régionales sur les réfugiés et dans les instruments relatifs aux droits de l'homme, a déclaré le représentant.

Le président du sous-comité du COREP sur les réfugiés et les personnes déplacées à l'UA, Mahlaba Ali Mamba, a déclaré que depuis le début de l'année fiscale 2023, nous sommes témoins des énormes problèmes persistants auxquels nos frères et soeurs sont confrontés dans le monde entier.

"Nous savons ce qui se passe en Ukraine et en Russie, au-delà de notre continent et à l'intérieur de celui-ci. Nous savons ce qui se passe au Soudan. Nous savons que les résultats sont accablants et qu'aucune organisation n'a les moyens de s'attaquer à ces problèmes".

Il a ajouté que nous avons discuté des moyens de déterminer comment nous pouvons collaborer et coordonner nos efforts pour tenter de répondre à ces problèmes mondiaux.

Il sera l'occasion de s'appuyer sur les progrès significatifs réalisés par les gouvernements et les autres parties prenantes en vue de la mise en oeuvre des promesses et des initiatives annoncées depuis 2019.

Le Département de la santé, des affaires humanitaires et du développement social de la Commission de l'Union africaine, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a organisé l'événement.