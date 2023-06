Afrique de l'Est: La réunion ministérielle de l'IGAD approuve la stratégie régionale de sécurité alimentaire et de gestion des pertes post-récolte

Addis Ababa — Une réunion ministérielle de haut niveau de l'IGAD a validé et approuvé la stratégie régionale de l'IGAD en matière de sécurité alimentaire et de gestion des pertes post-récolte.

La réunion a rassemblé les ministres de l'agriculture et les représentants des pays membres de l'IGAD, les ambassadeurs et les représentants de la FAO, entre autres.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de l'agriculture, M. Girma Amente, a déclaré que l'approbation de la stratégie constituait une étape clé pour la région.

En particulier, la stratégie sera impérative pour développer et mettre en oeuvre des solutions aux pertes et gaspillages alimentaires à différents niveaux et pour renforcer les systèmes de sécurité alimentaire dans la région de l'IGAD.

Selon lui, ces mesures sont conformes à la Déclaration de Malabo de 2014 visant à réduire les niveaux actuels de gestion des pertes post-récolte de 50 pour cent d'ici 2025, ainsi qu'à l'ODD-2 visant à mettre fin à la faim d'ici 2030.

"La stratégie régionale de sécurité alimentaire que nous nous sommes réunis pour valider fournira, nous l'espérons, un cadre harmonisé pour la mise en oeuvre des activités. Elle est également essentielle pour atténuer les divers problèmes de sécurité sanitaire et de qualité des aliments qui ont un impact négatif sur les services aux consommateurs et les progrès vers la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle."

Le ministre a noté que les aliments insalubres ont un impact négatif sur les ventes aux consommateurs et sur la capacité de la région à être compétitive à la fois dans la région africaine et sur les marchés agroalimentaires mondiaux.

Plus important encore, il a souligné que la stratégie régionale de sécurité alimentaire est plus importante que jamais puisque la région de l'IGAD souffre d'une crise alimentaire.

"La stratégie régionale de sécurité alimentaire est plus importante que jamais pour renforcer le commerce interrégional des produits agroalimentaires et pour déplacer les denrées alimentaires des zones excédentaires vers les zones déficitaires afin de stabiliser les prix des denrées alimentaires et d'améliorer la sécurité alimentaire dans la région.

S'exprimant sur la stratégie éthiopienne en matière de sécurité sanitaire et de qualité des aliments, M. Girma a souligné que cette stratégie s'alignait sur la politique nationale en matière d'alimentation et de nutrition adoptée en 2018, ainsi que sur la stratégie en matière d'alimentation et de nutrition qui a identifié la sécurité sanitaire et la qualité des aliments comme l'un des piliers adoptés en 2021.

Le ministre a ajouté que l'Éthiopie avait élaboré une stratégie de sécurité alimentaire et de qualité pour la période 2023-2030 afin de s'attaquer aux problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Le ministre d'État de l'agriculture et de l'irrigation de la Somalie, Asad Abdirisak Mohamed, a déclaré pour sa part que la mise en oeuvre de la stratégie régionale de l'IGAD en matière de sécurité alimentaire et de la stratégie de l'IGAD en matière de gestion des pertes post-récolte nécessitait une coopération entre les pays afin de lutter contre l'insécurité alimentaire.

Il a également souligné la nécessité pour tous les États membres de l'IGAD d'adopter une stratégie nationale de sécurité alimentaire, car le problème s'exacerbe de temps à autre dans cette partie du monde.

"L'adoption de cette stratégie de sécurité alimentaire permettra d'éviter la perte de millions de tonnes de nourriture dans tous les pays de la région de l'IGAD et d'économiser des millions de dollars américains.