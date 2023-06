Afrique du Nord: Mondial féminin - Découvrez le programme et la liste du Maroc

Les stars Ghizlane Chebbak et Fatima Tagnaout font partie des 28 joueuses sélectionnées dans l'équipe marocaine de football pour disputer la Coupe du monde féminine.

Les joueurs sélectionnés représentent un mélange de talents nationaux et internationaux, avec des représentants de clubs de France, d'Angleterre, d'Espagne, de Belgique, de Suisse, d'Italie et des Pays-Bas.

Parmi elles, Jraidi, meilleure buteuse de la dernière Ligue des champions féminine de la CAF, et Tagnaout, sacrée meilleure joueuse de la compétition.

Les Lionnes de l'Atlas peuvent également compter sur le leadership de leur capitaine, Chebbak, qui a été désignée meilleure joueuse de la précédente Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF.

Liste des 28 sélectionnées :

Gardiennes : Ines Arouaissa (AS Cannes, France), Khadija Errmichi (AS FAR), Assia Zouhair (SCCM, Maroc)

Défenseures : Hanane Ait El Haj (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Siham Boukhami (AS FAR), Ghizlane Chhiri (AS FAR), Nesryne El Chad (Lille, France), Rkia Mazrouai (Sporting de Charlerois, Belgique), Yasmin Mrabet (FC Levante Las Planas, Espagne), Zineb Redouani (AS FAR), Sabah Seghir (Napoli, Italie)

Milieux de terrain : Ghizlane Chebbak (AS FAR), Najat Badri (AS FAR), Anissa Lamari (Guingamp, France), Sarah Kassi (Fleury, France), Élodie Nakkach (Servette Genève, Suisse)

Attaquantes : Salma Amani (FC Metz, France), Rosella Ayane (Tottenham, Angleterre), Anissa Belkasmi (US Orléans, France), Sofia Bouftini (RS Berkane, Maroc), Kenza Chapelle (FC Nantes, France), Fatima Gharbi (CE Europa, Espagne), Samya Hassani (SC Telstar VVNH, Pays-Bas), Ibtissam Jraidi (Al-Ahli Saudi Football Club, Arabie Saoudite), Sakina Ouzraoui Diki (Club Bruges, Belgique), Imane Saoud (Servette Genève, Suisse), Fatima Tagnaout (AUSSI LOIN)

Calendrier des matchs du Maroc

24 juillet 2023

Allemagne - Maroc, 9h30 (heure de Rabat), AAMI Park, Melbourne, Australie

30 juillet 2023

Corée du Sud - Maroc 05h30 (heure de Rabat), Hindmarsh Stadium, Adélaïde, Australie

03 août 2023

Maroc - Colombie 11h00 (heure de Rabat), HBF Park, Perth, Australie