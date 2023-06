Ile Maurice: Parlement l PNQ sur le Mauritius Africa Fund - «Ce gouvernement aime le bâtiment»

C'est un projet qui était destiné à aider les Mauriciens à investir en Afrique. Après des retouches par le MSM, le Mauritius Africa Fund est devenu un projet pour développer plutôt l'immobilier en Afrique. Faute de succès africain, le gouvernement envisage depuis 2021 de construire un building dans la verte contrée de Côte-d'Or.

Est-ce une nouvelle tactique pour fuir les questions embarrassantes ? On ne le sait. En tout cas, c'est le sympathique ministre Sunil Bholah qui a été envoyé hier au front pour répondre à la PNQ de Xavier-Luc Duval sur le Mauritius Africa Fund, MAF pour les intimes. C'est au Parlement que Xavier-Luc Duval a appris que le ministre Padayachy, à qui la question était adressée, avait pris l'avion la veille. N'étant pas le ministre concerné, Sunil Bholah a dû avouer à plusieurs reprises qu'il ne pouvait répondre aux questions supplémentaires du leader de l'opposition et de Reza Uteem.

On a pu cependant apprendre que Rs 272,6 millions ont été injectées par le gouvernement dans le MAF pour payer, depuis 2021, Rs 43 M aux directeurs et aux employés (on ne sait pas combien), Rs 3,5 M pour les voyages, Rs 15 M pour les frais de consultants et Rs 12 M aux Américains pour - tenez-vous bien - avoir le droit d'utiliser le nom prestigieux de World Trade Center. Et où sont passées les Rs 199,1 M restantes ? On l'ignore car le MAF n'a jamais publié de bilan.

Investissement au Sénégal

Sunil Bholah a déclaré qu'«in Senegal, the Mauritius-Africa Fund holds 51% of the shares of Société des Infrastructures d'Affaires Atlantic S.A.» Il est possible donc que ces 51 % représentent les Rs 199 M manquantes. Ce qui est sûr, c'est que le MAF a bien investi au Sénégal mais on ne sait pas exactement combien ni combien, cela rapporte.

On a appris également hier que le MAF compte aller de l'avant avec son projet de World Trade Center pour lequel, comme évoqué plus haut, il a déjà déboursé Rs 27 M. Cependant, selon Xavier- Luc Duval, le site choisi en 2021 a changé pour aller un peu plus loin, sur un lieu appelé Admin City, dont personne n'a jamais entendu parler. Ce changement de site vient d'être fait en mars de cette année, a rappelé le leader de l'opposition, alors que selon les dires du ministre Bholah, 35 promoteurs locaux et étrangers s'étaient déjà montrés intéressés avant mars 2023 à investir dans le bâtiment. Quel genre d'intérêt ? Lorsque nous avons réécouté le ministre Bholah, nous apprenons que ces trois entités ont juste contacté le MAF pour obtenir les documents d'appel d'offres !

Ce qui a été révélé de plus important par Xavier-Luc Duval lors de ses questions supplémentaires, c'est que le World Trade Center n'aura plus les 50 étages promis. Et l'on ne sait pas à combien d'étages les promoteurs ou le MAF se sont arrêtés et s'ils ont mis un frein réaliste à leur ambition de construire le plus grand building du pays. Xavier-Luc Duval a pu hier, lors de ses questions, glisser d'autres informations. Ainsi, l'on a appris qu'aucune étude géotechnique n'a été faite avant de construire «sur ces terres marécageuses.»

Pas de client

Lorsque Reza Uteem a insisté pour savoir si une étude de faisabilité a été faite et si oui, combien de locataires potentiels ont exprimé le voeu d'occuper ces locaux, Sunil Bholah s'est encore une fois excusé en disant qu'il ne détenait pas ces informations. «Padayachy doit bien rigoler en voyant son collègue se démener au Parlement à sa place» n'a pu s'empêcher de nous faire remarquer un député de l'opposition.

Lors de sa conférence de presse après la PNQ, le leader de l'opposition s'est désolé que l'Africa Fund ait fini par ne devenir aux mains du gouvernement Lepep qu'un vaste projet immobilier. «Ce gouvernement aime le bâtiment. Pour régler le problème de la police, une Police Academy, pour la justice, un nouveau bâtiment et idem pour la National Coast Guard. Maurice est devenu trop petit pour le gouvernement qui s'en va maintenant construire en Afrique.» Même si ces projets immobiliers ne sont pas sortis de terre africaine, a-t-il conclu.

Les mêmes promesses deux ans après

«L'express» du 21 mai 2021 avait fait état d'un appel à expression d'intérêt à l'international pour la construction de l'immeuble de 50 étages du «World Trade Center» version mauricienne. Dans cette seconde tentative, le MAF avait fait appel au privé pour le financement. Mais il allait aussi y contribuer de même que Landscope, qui allait prendre en charge les travaux d'infrastructures. Et lorsque nous avions demandé, en avril 2021, à Yash Manick, le CEO du MAF, combien le MAF allait mettre, il nous avait répondu : «Il faudra attendre les expressions d'intérêt.» Quand nous étions revenus vers lui le 12 mai pour savoir combien d'expressions d'intérêt il avait reçues pour ce projet, il nous avait référés aux réponses du ministre des Finances au Parlement le lendemain. Le ministre, lui, avait repassé la balle à Yash Manick en réponse à Khushal Lobine : «J'attends d'avoir plus d'informations du MAF.»

Deux ans après, hier au parlement, Sunil Bholah ou plutôt le ministère des Finances, a indiqué que le coût du projet de «World Trade Center» dépendra du plan qui sera présenté par le candidat choisi. Yash Manick nous parlait aussi en 2021 de l'importance d'avoir un building iconique, comme le répétera le ministre des Finances et hier, Sunil Bholah. «Comme si le statut d'icône suffira à attirer les investisseurs et les locataires», soupire un député de l'opposition. Xavier-Luc Duval nous faisait déjà cette déclaration en 2021 : «Le nouveau gouvernement a complètement dévié de cet objectif en privilégiant l'investissement dans l'immobilier en Afrique et maintenant à Maurice.»