Ile Maurice: Triple arrestation - La SST ne (re)lâche pas Akil Bissessur

Une autre opération de la Special Striking Team (SST) se retrouve sous les feux des projecteurs. Les hommes de la SST, sous la supervision de l'assistant surintendant de police (ASP) Jagai ont débarqué dans l'immeuble où vit Akil Bissessur, à Dreamton Park, Sodnac, hier matin. Les frères Bissessur et Doomila Moheeputh ont été arrêtés à la suite d'un exercice de controlled delivery. Que s'est-il passé avant cela ?

Suite aux informations reçues qu'un colis suspect atterrirait le 16 juin, une opération conjointe par les agents de la SST et la Custom and Narcotic Section (CANS) de la MRA a été organisée. Les officiers de la SST et la CANS ont intercepté l'enveloppe. Le courrier suspect était arrivé à Maurice en provenance de Londres sur le vol British Airways BA 2065 et provenait d'Allemagne. Il a été examiné conjointement par le SST et la CANS, lundi, au postal parcel warehouse, à Plaine Magnien. Il contenait une boîte en carton renfermant trois sachets en plastique contenant tous des pilules roses soupçonnées d'être de l'ecstasy. Un field test a été effectué et celui-ci s'est avéré positif. 1 022 comprimés d'ecstasy estimés à Rs 2 044 00 ont été retrouvés.

Hier, une opération a alors été mise en place par le SST pour une livraison surveillée. Trois véhicules de la SST, avec l'ASP Jagai, ont débarqué à Sodnac, ainsi qu'un mystérieux facteur. Un policier s'est, en effet, déguisé pour ne pas éveiller les soupçons et ne pas faire capoter l'opération. Le faux facteur s'est présenté à la sécurité avec le «dummy» et a appelé le numéro du destinataire, qui était inscrit sur l'enveloppe, celui d'Akil Bissessur. Il aurait répondu qu'il venait réceptionner l'enveloppe et s'est présenté à l'entrée, selon la police. Sauf que, dans un live sur sa page Facebook, l'avocat affirme qu'il n'a jamais commandé de colis en provenance d'Allemagne. Akil Bissessur a refusé de prendre livraison du colis. «Zamé monn order parsel dépi l'Allemagne. Factér la pé dir mwa ena enn parsel. Swa mwa ou pou mo frér, mo pas pé konpran, éna mo ladress mo nimero. Voila kuma zot rod piez dimounn. Ena van lapolis tou dans mo la kour», a relaté Akil Bissessur. Il nous revient que le colis était au nom de son frère mais avec les coordonnées de l'avocat.

Ce dernier été placé en état d'arrestation ainsi que sa compagne, soupçonnée d'avoir comploté et d'avoir averti Akil Bissessur de la présence de la police. Deux véhicules de la SST étaient aussi chez le frère d'Akil Bissessur pour perquisitionner son domicile. Ils auraient trouvé 25 comprimes soupçonnés d'être des psychotropes.