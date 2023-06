Afrique: Conférence internationale 'Women Energize Women' | Egalité des genres dans le secteur de l'énergie - Les ambassadrices WEW aux premières loges

Lors de la clôture de la conférence internationale "Women Energize Women", les organisateurs de l'événement ont annoncé les noms des premières ambassadrices qui vont représenter cette campagne dans plusieurs pays. Ce premier noyau de professionnelles et responsables s'attellera à promouvoir l'égalité des genres dans le secteur de l'énergie.

La salle des conférences au Centre international des congrès de Munich était pleine à craquer. Des délégations féminines représentant plus d'une cinquantaine de pays, dont la Tunisie, y étaient présentes. Une ambiance énergisante émanait de cet endroit où des femmes du monde entier se sont rassemblées pour aborder la question de la transition énergétique sous un angle féminin et réfléchir aux solutions à l'urgence climatique. Certes, les contextes énergétiques diffèrent selon les pays, mais l'objectif est le même: faire bouger les lignes pour une transition énergétique juste et inclusive.

La journée a été ponctuée d'ateliers, de débats et d'interventions qui ont permis à des ingénieures, responsables politiques, chercheuses, entrepreneuses et journalistes de partager leurs expériences et de livrer des témoignages sur le parcours du combattant qu'elles ont dû, souvent, entreprendre pour mener à bon port leurs entreprises ou accéder à un poste qu'elles, pourtant, méritent. Entre acclamations et applaudissements d'encouragement, la solidarité féminine s'est vite installée: ces femmes transmettent une détermination difficile à infléchir. Entre difficultés d'accès au financement et luttes pour une politique en faveur des énergies renouvelables, chaque histoire relatée par ces femmes battantes retrace le combat que les acteurs clés ont dû mener pour faire avancer la transition énergétique et renforcer le rôle des femmes dans ce changement décisif pour l'avenir des générations futures. Les intervenantes ont souligné qu'outre les mécanismes adaptés à chacun des contextes énergétiques, la transition vers les énergies propres nécessite des politiques incitatives et des cadres réglementaires à même de faire face à la résistance au changement.

Lors de la clôture de la conférence internationale WEW, les organisateurs de l'événement ont annoncé les noms des premières ambassadrices qui vont représenter la campagne Women Energize Women dans une cinquantaine de pays. Ce premier noyau de professionnelles et responsables s'attellera à promouvoir l'égalité des genres dans le secteur de l'énergie et à fédérer les forces autour d'un seul objectif : la féminisation du secteur pour garantir l'égalité des chances aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ces ambassadrices sont appelées à adopter une approche genre dans leurs activités et entreprises et à rendre des comptes des progrès réalisés en la matière, lors d'une réunion qui se tiendra au moins une fois par an. Elles ont pour mission de sensibiliser le secteur aux inégalités entre les sexes et de réfléchir aux solutions à cette problématique qu'elles s'efforcent d'appliquer dans leurs environnements de travail. Afin de renforcer le réseau des femmes du secteur de l'énergie dans chaque pays, ces ambassadrices sont appelées à parrainer trois autres femmes au sein du même réseau.