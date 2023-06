Angola: Le secteur pétrolier est la principale source de devises du pays

Luanda — L'économiste angolais Manuel Alves da Rocha a déclaré mardi, à Luanda, que le secteur pétrolier est la principale source de revenus et de devises du pays, dépassant de loin les diamants (avec un poids de quatre pour cent dans le produit intérieur brut).

Egalement professeur d'université, Manuel Alves da Rocha a fait cette déclaration lors du 1er Forum sur "L'avenir du marché des capitaux en Angola, nouvelles opportunités d'investissement et de financement à travers BODIVA", promu par Lucrum Trust - Société Correctrice de Valeurs Mobilières.

Les données officielles indiquent que les recettes fiscales pétrolières perçues par l'État, au premier trimestre de cette année 2023, étaient d'environ 1,3 milliard de kwanzas, soit 800 milliards de moins, par rapport à la même période, au cours de laquelle 2,1 milliards de Kz ont été encaissés.

Ces montants (1,3 milliard de Kz) résultaient de la vente de 96,84 millions de barils de pétrole à un prix moyen de 79,31 USD, selon les données disponibles sur le site Web du ministère des Finances, par l'intermédiaire de la Direction spéciale des impôts (DTE).

Par rapport au premier trimestre 2022, au cours duquel l'État a collecté 2,1 milliards de kwanzas, 103,144 millions de barils ont été exportés, à un prix moyen de 87 dollars le baril. La production et les recettes perçues cette année (2023) sont en deçà par rapport à 2022, tant en prix moyen du baril qu'en quantités de pétrole brut exportées.

« Nous n'avons pas d'activité correspondant au pétrole. Beaucoup pensent que les diamants génèrent des devises, car le poids des diamants dans le produit intérieur brut est d'environ quatre pour cent. Et, par conséquent, il est nécessaire de changer de paradigme, en attirant les investissements privés étrangers », a-t-il souligné.

S'exprimant sur le thème "La diversification économique et ses investissements", il a indiqué que l'Angola doit être en constante transformation, avec une attention tournée vers les agents sociaux et économiques impliqués dans le processus d'échange de la Bourse de dette et de valeurs angolaises (BODIVA).

« Le marché des changes aujourd'hui est complètement différent de celui que nous avions il y a cinq, six ou sept ans, où le marché était libéralisé. Actuellement, le marché des capitaux nous donne une dévaluation systématique de la monnaie nationale », a-t-il comparé.

Pour Manuel Alves da Rocha, la croissance de l'économie et sa diversification structurelle sont des sources crédibles pour donner plus de confiance à la monnaie, c'est pourquoi il doit y avoir une plus grande précision ou nécessité de la disponibilité des kwanzas, pour acquérir le dollar et l'euro.

A l'occasion, le conférencier a défendu l'engagement vers d'autres sources de revenus, car il comprend que, pour que l'économie fonctionne, il faut être conscient d'investir dans d'autres secteurs, comme la transition énergétique.

D'autre part, la directrice exécutive de Lucrum Trust, Maria Moreira, a expliqué que son entreprise a une stratégie unique qui lui permet d'apporter le meilleur du marché à ses clients, en projetant des investissements orientés vers des objectifs plus adaptés à leurs besoins spécifiques.

"(...) Nous fournissons des conseils spécialisés et nécessaires pour prendre les meilleures décisions", a-t-il résumé.

La tenue de ce forum vise à combler le manque de connaissances qui existe sur le marché des valeurs mobilières, dans des domaines tels que l'investissement en bourse et l'opportunité d'investissement, principalement dans le processus de transition.