Madagascar: Analamaitso - « Rock Fahafahana » dans le mouv' de l'Indépendance

« Cela fait partie de l'engagement pour asseoir l'identité malgache », lance Reg, rockeur, mais aussi activiste culturel, ce qui résumerait son curriculum artistique. Il parle de « Rock Fahafahana », qui se tiendra le 25 juin au théâtre de verdure Analamaitso à Analamahitsy de 14 h à 21 h ou plus.

Il s'agit d'un événement Otoprod by Reg. Une boîte connue dans la production de spectacle rock/métal, particulièrement active ces dernières années. Son apport pour le rock tananarivien, un défi en somme, a été d'avoir fait bouger la scène locale étourdie et engourdie après la Covid-19. Et il fallait des tripes pour le faire, dans un pays où les ménages étaient aux abois.

Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Les métalleux et métalleuses pourront alors apprécier plusieurs « bands » : Botolo, Evoke Invasion, Haunting, Volkano, Rheg the gang, Tsy Ferana, Aillia, Trendkill, Alama... Un vrai podium, presque un festival. Un plateau aussi bien diversifié, allant du hard rock au black métal... « Cet événement est impulsé, par la volonté de se donner de la chance. Lors des podiums par ci par là. Tu ne verras pas des groupes de rock puristes, surtout les jeunes talents. La scène musicale est trop biaisée si le rock métal est souvent oublié par les organisateurs de la fête nationale. Alors pour ne pas s'effriter progressivement, à nous de nous lever. De faire vivre notre propre façon de vivre et notre culture et de chercher à organiser notre petit monde à nous », explique Reg, initiateur de l'évènement. Une initiative à suivre de près et à perpétuer.