Congo-Kinshasa: Préparatifs et Bonne organisation, IXès Jeux de la Francophonie - Isidore Kwandja reçoit la visite de Claude Nyamugabo

«J'ai eu le plaisir de recevoir à mon bureau de travail le Député National Claude Nyamugabo Bazibuhe, ancien Gouverneur de Province, Ex-Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès de l'Union Africaine et plusieurs fois Ministre notamment celui de l'Environnement et Développement Durable, mais également de la Jeunesse et des Sports.

Nos échanges ont porté sur les préparatifs et la bonne organisation des IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa, qui représentent une belle vitrine et une bonne opportunité pour montrer au monde de quoi notre pays est capable. Le succès de cet événement sportif et culturel international nous donnera assurément des ailes de pouvoir organiser encore d'autres rencontres sportives continentales et même internationales.

Monsieur Nyamugabo Bazibuhe, qui avait participé à la mise en place de la politique nationale de la jeunesse et à la mise en oeuvre de la loi sportive, nous a partagé ses aperçus et ses espoirs de relancer l'organisation des Jeux de la RDC qu'il avait voulu faire lorsqu'il était à la tête du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

J'ai rassuré à mon hôte que le gouvernement que dirige le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, lui aussi Ex-Ministre des Sports, a des grands projets pour rentabiliser les investissements considérables consentis dans la construction de ces infrastructures sportives modernes pour le développement du sport en RDC.

En ce qui nous concerne, nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour matérialiser la volonté du Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a bien voulu accueillir les IXès Jeux de la Francophonie à Kinshasa et qui investit énormément pour la jeunesse congolaise. Le Président de la République veut à travers ces nouvelles infrastructures sportives, développer le sport professionnel, notamment en relançant les Jeux de la RDC.

Nous avons pu mesurer les défis qui sont encore face à nous pour que ces Jeux soient un succès sur tous les plans : sportif, socioculturel, économique, mais aussi sur le plan politique et diplomatique.

Ceci dit, pour réussir à relever ce défi et gagner le pari, nous avons besoin de voir toutes les bonnes volontés mettre la main à la pâte afin d'y parvenir.