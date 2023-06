Afrique: Soirée de Gala - L'OPDAD lance officiellement la campagne d'unification pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique

La célébration du 20ème anniversaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, a débuté par une conférence plénière le 17 juin 2023.Les Premières dames ont dressé la rétrospective de deux décennies d'actions menées par l'OPDAD en réponse aux défis de développement du continent africain.

Chacune d'entre elles a illustré les réalisations concrètes menées collectivement ainsi que dans leur pays respectif. Parmi les projets emblématiques de cette organisation figurent : la campagne continentale "Free to Shine" visant à stopper l'infection par le VIH chez l'enfant, prévenir les décès dus au Sida et maintenir les mères en bonne santé dans toute l'Afrique, la campagne "Against Women's reproductive system cancers in Africa" ou encore celle "Endingchildmarriage".

En sa qualité de vice-présidente et hôte de l'organisation, Denise Nyakeru Tshisekedi a, dans son speech, indiqué que cette conférence est une occasion de dresser en toute franchise le bilan de deux dernières décennies d'action au bénéfice des populations du continent et de se projeter vers les 20 prochaines années avec beaucoup plus de sérénité, de courage et d'abnégation avec le sens élevé de l'urgence et de la responsabilité.

La présidente de l'organisation Monica GEINGOS, première Dame de Namibie, a exhorté ses homologues à renouveler leur engagement au bénéfice des vulnérables et fixer de nouveaux défis.

Pour le président Félix Antoine Tshisekedi, le plan stratégique de l'OPDAD et ses objectifs sont alignés sur l'agenda 2063 de l'Union Africaine.

Les actions de l'OPDAD cadrent avec les objectifs assignés pour le rayonnement de l'Afrique à l'horizon 2063, a-t-il renchérit.

En sa qualité de champion d'Afrique de la masculinité positive, Félix Antoine Tshisekedi a promis d'accompagner les actions de l'OPDAD pour faire avancer la cause de la femme en Afrique.

Après cette rencontre, les premières dames d'Afrique ainsi que leurs délégations se sont rendues au village OPDAD à l'Académie des Beaux-arts pour découvrir et apprécier la culture congolaise dans toute sa diversité.

La soirée était consacrée à une cérémonie de levée de fonds et la vente aux enchères de bienfaisance.

Cet anniversaire a été célébré sous le thème : « 20 ans au service des plus vulnérables d'Afrique « .

Douze premières Dames d'Afrique, les partenaires grands témoins des actions de l'Organisation, tels que les différentes agences spécialisées de l'ONU, ainsi que des représentants de la société civile ont pris part à cet événement.