Cote d'Ivoire: Promotion immobilière - Une entreprise de fabrique du fer à Béton distinguée au Filoses 2023

La quatrième édition du Forum international des logements sociaux et de standing « Filoses », organisée par le groupe Ab Communication, s'est tenue du 15 au 17 juin 2023, à l'auditorium de la Caistab au plateau, avec à la clôture, un dîner la soirée du samedi 17 juin, au Grand Hôtel d'Abidjan-Plateau.

Placée sous le parrainage du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, le dîner-gala de clôture a été l'occasion de reconnaître le travail de plusieurs entreprises ivoiriennes et étrangères, qui s'investissent pour offrir des toits aux populations. Au nombre de ces entreprises figure « King Ivoire Sarl », une société indienne, spécialisée dans la fabrication et la vente du Fer à Béton.

Cette société dirigée par Nitesh Gupta, participe depuis quelques années à l'émergence de la Côte d'Ivoire à travers un travail qui présente ses produits comme ceux de qualité et respectant les normes internationales. C'est donc au nom de cette prestation que le prix de la meilleure entreprise de matériaux de construction lui est revenu. Le trophée et les distinctions ont été remis aux responsables de l'entreprise par Sidiki Sangaré, président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs immobiliers agréés de Côte d'Ivoire.

Au nom de l'entreprise King Ivoire Sarl, Larissa Koné, directrice de communication a traduit sa satisfaction pour ce prix qui vient reconnaître leur mérite. « Nous sommes très heureux de participer aux grands chantiers (projets émergents) de la Côte d'Ivoire. L'obtention de ce prix de la meilleure entreprise de matériaux de construction est pour nous un encouragement à rester sur cette trajectoire en offrant toujours des produits de bonnes qualités aux ivoiriens et à la sous-région », a-t-elle indiqué.

Pour rappel, la cérémonie a réuni, pendant les 3 jours, une cinquantaine d'exposants du secteur de l'immobilier classés par catégorie. Ils sont venus du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal et du Maroc.