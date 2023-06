Sénégal: Victoire devant le Brésil - Aliou Cissé »satisfait et fier » de 'la grosse performance tactique' des Lions

Dakar — Le sélectionneur des Lions du Sénégal Aliou Cissé s'est dit »satisfait et fier » de "la grosse performance tactique" et de "l'abnégation" de son équipe pour s'imposer (4-2) contre le Brésil, mardi en match amical à Lisbonne (Portugal).

"C'est une grosse performance tactique de la part du Sénégal. Je suis très fier de mes joueurs. C'est un match de fin de saison, mais n'empêche vous avez vu la débauche d'énergie et l'abnégation dont ils sont fait preuve pour gagner ce match et faire plaisir au peuple sénégalais.", a dit Aliou Cissé.

S'exprimant en conférence de presse après la victoire du Sénégal, 4-2, contre le Brésil en match amical international à Lisbonne au Portugal, il a soutenu que cette victoire pour les joueurs et le peuple. "Cela fait dix jours que nous sommes ensemble. Nous avons énormément travaillé notre stratégie et phase de jeu. Je suis satisfait et fier de ces joueurs", a-t-il dit.

Selon Cissé, le Sénégal "a montré de très bonnes choses" et est sur le "bon chemin. Je sus très satisfait de ce qu'ils ont fait". "Quand les garçons jouent comme ça. Lorsqu'ils sont concentrés, ils sont difficiles à manoeuvrer.

Toutefois, l'entraîneur du Sénégal a reconnu que sur le but pris à la 11e mn, l'équipe a "manqué un peu de présence sur les côtés pour couper ce centre venu de l'extérieur pour arriver dans le box. Nous devions être plus au marquage à la retombée de ce ballon".

"Nous avons tellement de chose à travailler et à rectifier", a dit Aliou Cissé qui a avoué les difficultés que ses joueurs ont connu au fil du match. "Ce fut un début de match assez compliqué. Nous prenons le but en début de match. Nous connaissons le Brésil et son jeu de possession. Les joueurs nous ont faits tourner de gauche, puis sur un ballon, ils marquent. Petit à petit, nous sommes entrés dans le match, nous ne sommes pas sortis de notre stratégie", a-t-il analysé.

Selon lui, le milieu de terrain a récupéré des ballons intéressant au milieu de terrain et s'est appuyé sur la percussion des attaquants sénégalais "faire très mal" à la défense adverse.